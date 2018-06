Élénkülő kapcsolatok: Csongrád megye berobbanna az orosz piacra

Újjáélesztik a testvérmegyei kapcsolatokat

Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke és Vlagyimir Szergejev orosz nagykövet.

Felkutatják a potenciális orosz partnereket

Tiszteletbeli orosz konzult is kineveznek

Történelmi találkozó kapcsolódott térben és időben Szeged Napjához: első alkalommal látogatott Csongrád megyébe, a megyeszékhelyre Vlagyimir Szergejev orosz nagykövet. A diplomata Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének meghívására érkezett tapasztalatokat cserélni, és a megyei vezetés mellett találkozott a Szegedi Tudományegyetem képviselőivel is, valamint ellátogatott az ELI-ALPS lézeres kutatóközpontba.– Gondosan előkészítettük a nagyköveti látogatást, hiszen januárban Valery Lyakhov orosz nagykövethelyettessel tárgyaltunk Szegeden, elsősorban a Csongrád megye és Voronyezs megye közötti testvérmegyei kapcsolatok újraélesztésének lehetőségeiről. Felelevenítettük a múltat, beszéltünk arról, hogy még él az a nemzedék Oroszországban, amely nosztalgiával gondol vissza az kiváló minőségű magyar termékekre, a konzervekre, a csirkehúsra. Egyetértettünk benne, a kooperáció élénkítésének az lenne a leghatékonyabb módja, ha a nagykövet úr állna a folyamat élére, ennek jegyében zajlott a mostani találkozó, melyen bemutattuk neki Csongrád megye adottságait, fejlesztéseit, gazdasági potenciálját. Örömmel hallottam, Vlagyimir Szergejev is ahhoz a generációhoz tartozik, amely előtt még mindig komoly becsületük van a magyar termékeknek, így nyitottan fogadta a kezdeményezésünket – vázolta Csongrád megye keleti nyitásának elkötelezett zászlóvivője, Kakas Béla.Az elnök arról tájékoztatta a nagykövetet, hogy Csongrád megye hagyományához hűen őrzi agrárjellegét, kiemelten épít az élelmiszer- és a feldolgozóipari kapacitására, valamint a turizmusára, a termálkincsére, a klímatudatosságra, a bio- és a zöldgondolkodásra. Emellett jó példaként képviseli és mutatja fel a határon átnyúló regionális szemléletet, hisz közösen dolgozik a határ menti pályázatokban Vajdaság Autonóm Tartománnyal, Temes és Arad megyével. A Szegedi Tudományegyetemen Rovó László július 1-jén hivatalba lépő rektorral, Nagy Katalin nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettessel, a Szláv Intézet vezetőivel és egy Szegeden tanuló orosz ikerpárral is találkozott Vlagyimir Szergejev. Vendéglátóival megállapodott, kölcsönösen támogatni fogják, hogy az orosz diákok érkezhessenek ösztöndíjjal az SZTE-re, a szegedi hallgatók pedig orosz universitasokon mélyíthessék el tudásukat. A programban szerepelt az orosz kutatók számára is új távlatokat nyitó ELI-ALPS lézerközpont megtekintése is, miközben Kakas Béla és az orosz nagykövet folyamatosan mélységében és részleteiben is tudott egyeztetni a jövőbeni együttgondolkodás és együttműködés lehetőségeiről.De hogyan és mikorra lesznek ebből kézzelfogható eredmények, mi módon jelenhetnek meg megyénkben az orosz tőkebefektetések, illetve hogyan juthatnak el Oroszországba a Csongrád megyei termékek? – Amit máris nagy eredménynek könyvelhetünk el, az a szegedi és az orosz egyetemek közötti intézményes kapcsolatrendszer megteremtése. A befektetések lendületét és irányát meghatározza az érvényben lévő embargó, de informális szinten máris el kell kezdeni felkutatni a potenciális orosz partnereket. Megoldás lehet a vegyesvállalatok létrehozása is, amely révén befektetőket találhatunk a feldolgozóiparunkba vagy akár a kenderprogramunkba. Nincs mire várnunk, ki kell dolgozni azokat a projekteket, amelyekhez együttműködő felet találhatunk Oroszországban. Fel kell térképeznünk az elérendő piacot is, hogy azonnal ugorhassunk, ha enyhülnek vagy megszűnnek a korlátozások. Hiszek benne, hogy amennyiben jól sáfárkodunk a prémium minőségű termékeinkkel, könnyen tudunk piacot szerezni. Feladatunk, hogy hozzárendeljük a megfelelő kapacitást – fejtette ki Kakas Béla.A megyei elnök szerint a példaértékű testvérmegyei, regionális kapcsolatok kialakításához nagyban hozzájárulnak a tiszteletbeli konzulok, ezért is rendkívül biztató, hogy hamarosan – talán már a nyár folyamán – tiszteletbeli orosz konzult is kineveznek Csongrád megyébe, Szegedre.Ami pedig a folytatást illeti, Kakas Béla a közeljövőben egy megtisztelő személyes meghívásnak eleget téve június 8-án részt vesz az orosz nagykövetségen az Oroszország Napja alkalmából tartandó fogadáson, ahol a felek tovább folytatják a jövőbeni együttműködés részleteiről való egyeztetést. A megyei elnök úgy összegzett: minden aktivitást az állami szintű és kormányközi kapcsolatrendszer, a magyar kormány keleti nyitás politikája alapoz meg, ő azt tartja fő feladatának és felelősségének, hogy a személyes emberi kapcsolatokra hangsúlyosan építve regionális, megyei szinten tartalommal töltse meg ennek központi kereteit.