Élesen belehasít a Kazamaták a magyar történelembe a rendező, Máté Gábor szerint - Átélhetjük ötvenhatot

A Köztársaság téri pártház ostromát idézi meg a ma esti előadás a Kisszínházban. Fotó: Török János

Először rendez Máté Gábor Kossuth-díjas színész, rendező Szegeden – a Katona József Színház igazgatója Papp András és Térey János kortárs művét, a Kazamatákat viszi színre a helyi társulattal, benne öt egykori tanítványával. Az ötvenhatos forradalom egy napját, a Köztársaság téri pártház ostromát megidéző előadás ma este debütál a kisszínházban.Máté Gábor színészként és rendezőként is több kortárs előadást tudhat a háta mögött, mint klasszikust: a Kazamaták sem újdonság számára, hiszen már játszott a 2006-os verzióban, Gothár Péter rendezésében.– Fontosnak tartom, hogy a darab beszéljen valamiről, ami a ma emberéhez szól – fogalmazza meg Máté Gábor a „kortárstúlsúly" okát. – Persze az igazán jelentős klasszikus darabok is szólnak hozzánk. Mégis úgy gondolom, hogy egyszer minden színdarab kortársként kezdte, és nem véletlen, hogy ezek a darabok akkor megszülettek. A Kazamaták nagyon élesen belehasít a magyar történelembe, társadalmi helyzetbe. Úgy gondolom, hogy a magyar történelemnek vannak olyan sorsfordulói, amelyek valamilyen módon nem árt, ha szóba kerülnek színházi előadásokban.

Ötvenhat egyértelműen ebbe a kategóriába tartozik – a rendező régről magával hozta a sokáig agyonhallgatott, azóta sokszor újraírt történet iránti érdeklődést.– Éltem már akkor, de még nagyon kicsi voltam – meséli a művész. – Olyan kor gyermeke vagyok, amelyben nem beszéltek ötvenhatról, még otthon se hallottam róla; valószínűleg azért, hogy ilyen baj ne essék ismét. Mintha nem is lett volna – ilyen értelemben ez annál jobban izgat.Papp András és Térey János eredeti drámája több mint hetvenszereplős: a rendező–dramaturg páros sokat dolgozott azon, hogy a szegedi társulatra optimalizálják a darabot.– Egyes elemzések szerint a darab főszereplője a tömeg – ez a mi változatunkban, amelyet Enyedi Éva dramaturggal készítettünk, nincs jelen – árulja el Máté Gábor. – Próbáltuk egy kicsit inkább a kamaradráma irányába elmozdítani a szöveget: inkább kisebb hősei lesznek a műnek, úgy a Köztársaság téri pártházban, mint előtte a téren. Egyébként az egész darabot egy általános térbe helyeztem: ez elsősorban iskolai tér, amely vizuális jeleivel megidézi a pártház belső világát, enteriőrjét. Sok hasonló épületet ismerünk a mai Magyarországon is, ilyen szempontból oda-vissza járkál két idő között.A szünet nélküli előadásban prózai és verses részek váltják egymást, rövid jelenetek peregnek, és néhány sor erejéig még énekelnek is a szereplők – a rendező szerint egy mai fiatalnak is átélhetővé válik az akkori helyzet, és gazdag információt jelenthet az az október 30-a, amikor „alig volt olyan ember, aki aznap szimpátiát ébreszthetett".