Élet egy rongyos kanapé körül

Lili az első, Eszter az öngyilkos, Gréta a túl távoli – majd túl közeli –, Petra az, aki nem elég, mégis túl sok. Sára az, aki foglalt, Adél pedig skizofrén. Nők. Az a közös bennük, hogy mind hozzátettek valamit egy ember életéhez, vagy bizonyos esetben inkább elvettek belőle.Ez az ember Daru, akinek válása után akad meg a szeme Julin, vagyis annak alma fenekén, ami egy kis szerelmi leltár készítésére ösztönzi. Így Julival egy kanapén ülve visszaemlékszik nagy szerelmeire, s lepereg előtte az élete.Hölgykoszorúk, koszos kollégiumi épületek bizarr lakótársakkal, depresszió, csalfaságok, valóságos szerelmi hatszögek, kínos első találkozások a szülőkkel. Fájóan reálisan mutatnak be minden kamaszkori hibát, felnőtt botlást, amit törvényszerűen a legtöbb ember elkövet élete során a kapcsolataiban.Kurta Niké formálja meg Daru szíve hölgyeit. Nem mellesleg mind a hét megérne egy misét, noha sajnos csak pár percig időznek el a bizonyos rongyos kanapé körül. Kurta Niké alakításai nemcsak véletlenszerű női alakok, hanem egy jellem töredezett szakaszai is. Akad ártatlan pillanat, cafkát megszégyenítő szerető szerep, s halálos depresszió is. Színpompás a másfél órába zsúfolt repertoár, noha a tavaly diplomázott Baki Dánielt sem kell félteni.Ő játssza Darut, a 12 éves kamasztól a füves főiskoláson át egészen az elvált férjig. Arcára olykor annyira kiült a boldogtalanság, hogy öröm volt látni, mikor érdektelenségre vagy dühre váltott. Szinte kívánta neki a néző a boldogságot, mikor azt látta folyamatosan, hogyan ront el mindent, esik egyik veremből a másikba, vagy ha úgy tetszik, egyik ágyból a másikba.Végigkövethettük rajta keresztül a legnagyobb kliséket, amiket az élet az emberek elé gördít. Hiszen ki ne élt volna már át viszonzatlan szerelmet, vagy kit ne csaltak volna már meg. Persze a főhős remekül szemlélteti azt is, hogy egy új szerelem elnyomja a régit, s olykor egy kocsmában elhált kaland is vezethet házassághoz. Ami ugye váláshoz, de emberre válogatja.Magukat az eseményeket persze Daru idősebb változata, azaz Mészáros Béla narrálja, tipikus cinikus, sokat látott, már hibáiból tanuló hangon, mégis neki is rengeteg oldalát láthatják a nézők. Így kergetőznek ők hárman egy kanapé körül, bemutatva egy életet a nagy szerelmek szemszögéből.A végén Daru ismét elkezd reménykedni. Beszáll, majd futni kezd abban az elképzelt mókuskerékben egy újabb nő után, aki talán most beváltja elképzelt vágyait. Mert miért ne. Hiszen semmi rossz nincs egy majdnem színésznőben, akinek „ha szigorúan vesszük", van valakije.