Életbiztosításból temet a magyar

Az üzletágban intenzív 4Life Direct biztosításközvetítőnél az elmúlt négy évben megháromszorozódott az aktív állomány. A biztosítás a szerződő halála esetén a családtagok, rokonok, vagy bármely megjelölt kedvezményezett számára jelent meghatározott összegű anyagi segítséget. Ebből fedezhetők a hagyatéki, temetési költségek, de akár bankkölcsön is kiegyenlíthető.



A 4Life több tízezer haláleseti biztosítással rendelkező ügyfele körében végzett felmérése szerint a magyarok 400 ezer és 500 ezer forint közé teszik az eltemettetésük költségeit. Ezzel összhangban a biztosítási összeg az elmúlt három évben 470 és 500 ezer forint között mozgott.



A konstrukció népszerűsége nem véletlen, egyrészt adómentes, másrészt a megtakarításokkal – bankbetét, értékpapír – ellentétben nem része a hagyatéknak. Ennek köszönhetően a pénz kifizetésével nem kell várni a gyakran elhúzódó hagyatéki eljárás lezárásáig, azt a biztosított halálát követően akár 24 órán belül is utalhatják. Elég hozzá halotti anyakönyvi kivonat vagy a halottvizsgálati bizonyítvány.



A biztosításközvetítő tapasztalatai szerint a gyors kifizetés azért fontos, mert különben a hozzátartozók többsége csak kölcsönből – személyi hitelből vagy baráti kölcsönből – tudja fedezni a költségeket.



A kifizetést lassíthatja, ha a szerződő baleset vagy bűncselekmény áldozata lett, ekkor ugyanis meg kell várni a rendőrségi jelentést is.



Talán meglepő, de ez a biztosítás nem a legidősebbek körében igazán népszerű, az emberek inkább a nyugdíj közeledtével gondolnak erre. A haláleseti életbiztosítással rendelkezők több mint fele 60–75 éves, ezen belül minden negyedik szerződő a 60–65 éves korosztályból kerül ki – de nem ritka a 40, sőt a 30 év alatti szerződő sem!