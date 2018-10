Életeket mentettek meg az egyetemisták

Az oktatási intézmény elkötelezett a véradás mellett, ezért szervezték meg az újbóli alkalmat, amely egyszerre szűrővizsgálat is a fiatalok számára, hiszen a jó cselekedet előtt kötelező teszteket töltöttek ki, majd a szakemberek mindenkinél elvégezték a HIV, a hepatitisz-B, a hepatitsz-C, valamint a szifilisz kimutatására alkalmas szűrővizsgálatokat.Szabó Roland első véradóként volt jelen tegnap. A vegyészhallgató lapunknak elmondta, testvére egy igen kellemetlen betegséggel küzd, a szervezete rosszul termeli a vörösvérsejteket, különleges a vércsoportja is. Mindenképp segíteni szeretett volna rajta, így kihasználta az egyetem kezdeményezését. Szenográdi Viktória orvostanhallgató már rutinosabb, hatodik alkalommal nyújtotta karját beteg embertársaiért. Azt mondja, amíg egészséges és megteheti, mindenképp elmegy vért adni, hiszen egyszer neki is szüksége lehet segítségre, és szerinte az ő jótékonykodása ekkor visszaszáll majd. Kiemelte, jó érzéssel tölti el, hogy míg neki 10–15 perc az életéből, addig három embertársán is segít.