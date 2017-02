Életet menthet, ha hívjuk a 104-et

Sokan vacillálni kezdenek, amikor mentőt kell hívni egy utcán fekvő emberhez, aki ugyanúgy kerülhetett a földre rosszullét miatt, mint alkoholtól. Az okok azonban nem befolyásolják azt a tényt, hogy a hívásunktól függhet az élete, főleg fagyok idején. A mentők értesítésével kapcsolatban ugyanakkor sok tévhit kering a köztudatban, ami visszatarthatja a segítőkész embereket a telefonálástól.



Az egyik az, hogy ki kell fizetnie a segélyhívónak, ha „potyára" értesítette a mentőket, azaz például az illető elutasítja az ellátást, vagy időközben jobban lesz, és távozik a helyszínről. – Akkor teszünk csak büntetőfeljelentést, ha felmerül az úgynevezett valótlan riasztás gyanúja. Ilyenről akkor beszélünk, ha valaki szándékosan, rosszindulatból riasztja a mentőket egy olyan helyszínre, ahol kollégáink nem találnak beteget. Az így okozott kárt a belső és rendőrségi vizsgálatot lezáró jogerős határozat után megfizettetjük a rosszindulatú telefonálóval – magyarázta Túri Mihály, az Országos Mentőszolgálat Csongrád megyei vezető mentőtisztje. Tehát ha valaki tévesen, de jóhiszeműen feltételezi valakiről, hogy veszélyben az egészsége, élete, és ezért riasztja a mentőket, az nem vonható felelősségre – hangsúlyozta a szakember.



Több telefonszámon jelenthetjük be, ha olyan sérültet vagy beteget látunk, akinek valószínűleg mentőre van szüksége: a 112-es egységes segélyhívó mellett továbbra is létezik a 104-es telefonszám. A helyi mentőállomást azonban nem jó ötlet felhívni, ugyanis azt a vonalat hivatali ügyintézésre használják, nem feltétlenül veszik fel. Jó tudni, hogy amíg a 112-re érkező segélyhívásokat kezelő operátor a hívást a megfelelő mentésirányítási központnak továbbítja, addig a 104-es számon közvetlenül a telefonálóhoz legközelebbi mentésirányítási központ szakemberével tudunk beszélni, aki hasznos életmentési tanácsokat adhat nekünk, amíg odaér a mentő. Mi pedig pontos leírást adhatunk a beteg állapotáról és a helyszínről, valamint annak megközelíthetőségéről.



Már csak emiatt is fontos, hogy lehetőleg maradjunk a beteg vagy a sérült mellett, amíg kiér a mentő. Ez nem kötelező, de erősen ajánlott. Addig ugyanis folyamatosan informálhatjuk a mentőket arról, hogyan változik az állapota. Közben pedig telefonon adott tanácsok segítségével, ha szükséges, elkezdjük az egyszerű életmentő beavatkozásokat. Ugyanis jogszabályi kötelezettségünk, hogy segítséget nyújtsunk a tőlünk elvárható módon, amíg kiér a mentő – tájékoztatott Túri Mihály.