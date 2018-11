Életmentő hot dogok és összetört jégkockák - Aki éhes, az végigvárja a sort a szegedi nonstop büfék előtt

Ocskó Károly szerint aki éhes, az úgyis betér egy nonstop büfébe, és nem sokat válogat.

Fotó: Kuklis István

Belevetettük magunkat a szegedi éjszakába, és utánajártunk, milyen éjszakai étkezési lehetőség van a városban, amivel a fiatalok élnek. Pizzát, gíroszt, szendvicset és mexikói kaját is szívesen esznek a bulizásban megéhező szegediek.– Egy hosszúra nyúló JATE- est után, ha megéhezem, vagy a McDonald’s, vagy a „budibüfé" felé veszem az irányt – nyilatkozta lapunknak Gazdag Ákos szegedi egyetemista. – Ha nem hajnalban tör rám az ehetnék, hanem éjféltájban, akkor a Nyugiban eszem pizzát vagy a Borrachóban egy kis mexikóit. A gyorskaját nem annyira szeretem, de egy végigbulizott éjjelen számomra életmentő: felbecsülhetetlen érzés, amikor a partizás végén marad hatszáz forintom, amiből futja két hot dogra – magyarázta a szegedi egyetemista. – Otthon is ehetnék, de a hajnali evésből már adódott problémám, amikor édesanyám felébredt arra, hogy az általam halknak vélt ételkészítés valójában hangos melegszendvicssütő-csapkodással járt. Inkább kivárom a kajálda előtt a sort, legyen bármilyen hosszú – fejtette ki Gazdag Ákos.– Ha buli után éhes vagyok, általában kinyitom a hűtőt, a benne lévő jeget apróra töröm, és azt eszem – mesélte Ocskó Károly magánvállalkozó. – Ha nincs jég, és kénytelen vagyok a városban enni, akkor veszek egy gíroszt a „budibüfében", de néha a Mars téri nonstop hamburgeresnél eszem – mondta a szegedi fiatal. – Szerintem az éjjeli kajáldáknál elsősorban az árat nézik az emberek, a minőség másodlagos: elég, ha elfogadható, mert úgyis venni fog valamit az, aki éhes. Ilyenkor nem szabad annyit válogatni.– Mivel az Aradi Büfé van nyitva, ezért általában itt eszünk, ha este megéhezünk – mondta Mészáros Zoé és Deák Nóra, akik az Aradi vértanúk terén ettek sonkás melegszendvicset. – Több lehetőség is van éjjeli evésre, például a Novotelnél lévő bolt, valamint a McDonald’s is nyitva van, de legtöbbször ide, a „budibüfébe" szoktunk jönni – magyarázták a fiatal szegedi barátnők.