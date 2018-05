Életmódtábort szervez Szegeden a gyermekpszichiátria

A kóros elhízásnak gyakran lelki háttere is van – ebből indultak ki, amikor a szegedi gyermekpszichiátrián úgy döntöttek, életmódtábort szerveznek. Akár valamilyen lelki probléma, akár a mozgásszegény életmód vagy a helytelen táplálkozás, esetleg a nem megfelelő családi minta áll a háttérben, biztos, hogy fiatalkorban még lehet segíteni ezen a problémán. Sikeres is a program: minden évben több kilótól szabadulnak meg a résztvevők, sokaknak pedig sikerül az életmódváltás is.



– A táborba 12 éven felüli, úszni tudó gyerekeket várunk – mondta el Kása Péterné Betty táborvezető. – A gyerekek hétfőtől péntekig a klinikán alszanak, napi ötszöri étkezést kapnak, mindez pedig ingyenes. A háromhetes program viszont mindennap külső programokat tartalmaz, melyekért fizetni kell, így a teljes díja 30 ezer forint.



A gyerekeket sportolni, kalandparkba, csúszdaparkba és bakancsos kirándulásra is viszik, mindemellett pedig napi ötszöri étkezéssel is 1500 kalóriás diétát biztosítanak számukra, melyet a hétvégi otthon töltött időszakban is be kell tartani. Emellett dietetikus és pszichológus is foglalkozik velük. A tapasztalatok szerint heti 2–5 kilót is leadnak a táboros fiatalok.



A program június 25-étől július 13-áig tart. Jelentkezni az újszegedi gyermekpszichiátria ambulanciáján lehet.