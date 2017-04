Szeged - Boncz István, vagy ahogy mindenki ismeri, Sityu a szegedi pszichiátriai élet legendás alakja. Hetvenéves koráig aktívan dolgozott a klinikán, de még most, négy évvel később is tart rendeléseket. Munkásságát nemrégiben életműdíjjal ismerték el. Ennek apropóján beszélgettünk vele szakmáról, magánéletről és arról, hogyan viseli egy orvos, ha maga is beteg.