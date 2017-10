Életveszélyt okozó testi sértéssel vádolják a biztonsági őrt

A vádirat szerint a sértett január 20-án, az esti órákban, italozást követően baráti társaságával éjfélt röviddel megelőzően jelent meg az egyik mórahalmi szórakozóhelyen. A férfi magával vitt egy felbontott üveg italt, melyet a megérkezéskor a szórakozóhely teraszán, annak bejáratánál helyezett el. A hideg miatt a terasz egy része jéggel volt borított, ugyanakkor a bejárat előtti szakasz le volt takarítva. Röviddel a megérkezést követően a szórakozóhelyen a rend fenntartásával megbízott vádlott szóváltásba keveredett a sértettel a korábban a teraszon hagyott ital miatt, mivel azt a sértett bevitte az épületbe.



A vita időpontjában a sértett súlyos fokú alkoholos befolyásoltság állapotában volt, ami egyébként a mozgásán, a beszédén is szemmel látható volt. A vádlott a szóváltás alatt két alkalommal fejen ütötte a sértettet, aki ennek hatására elveszítette az egyensúlyát, hátraesett, és mindenféle tompító mozdulat nélkül a fejét a térkő jéggel borított részébe ütötte. Az ütődés következtében agyállományi elmozdulás, koponyaűri vérzés, lágy agyhártya alatti vérzés alakult ki, ami epilepsziás rohamot is kiváltott a sértettnél. A sérülések gyógytartama 8 napon túli, 6 hét – azzal, hogy közvetlen életveszélyes állapotba került a sértett, és amennyiben ismerősei azonnal nem hívnak mentőt, úgy a halála is bekövetkezhetett volna.



A sértettet az esetet követően hat napig kezelték az intenzív terápiás osztályon, az esetleges súlyosabb egészségromlás vagy maradandó fogyatékosság kialakulása kérdésében később adható válasz.



A főügyészség a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék dönt majd.