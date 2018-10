Elfelejtett hőseinkre emlékeztek a diákok - A Görgey Artúr történelmi vetélkedő idei témája az első világháború volt

Az első világháború elfelejtett hőseire kívántak emlékezni a Görgey Artúr történelmi vetélkedő résztvevői, hiszen a verseny az első világháború centenáriumára épül idén. Emiatt egy kiállítást is létrehoztak a Meritum Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesület gondozásában. A tárlat eddig a megyei középiskolákban vendégeskedett, körbejárt, most viszont két hétig Szegeden marad, a Rákóczi téri kormányhivatalban. Ebből azt is megtudhatják a diákok, hogy honnan lehetett felismerni egy szegedi baka ruháját – hajtókája papagájzöld, és sárga gombok díszítik –, de a kiállított tárgyak között még régi zsebtükör és szentkép is akad.



– Ha azt halljuk, töri, rögtön könyvek jutnak eszünkbe – mondta Négyesi Lajos ezredes. – Pedig a történelem inkább otthon van, a családnál, mikor halljuk, hogy a dédnagyapáink kint harcoltak a fronton. Sőt, már az is számít, ha a szüleink mesélnek a gyerekkorukról. Nem csak évszámokról szól a történelem. Fel kell ismerni bizonyos mintázatokat benne, hiszen nem véletlenül mondják: ismétli önmagát.



A szervezők iskolai csoportok számára szívesen tartanak ez idő alatt rendhagyó történelemórát a tárlat kapcsán. Magát a versenyt a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban tartották meg délután. A diákcsoportok a megnyitó után össze is dughatták a fejüket, hogy megoldják a feladatlapokat. Fel kellett ismerniük, kiket ábrázolnak bizonyos képek, de időrendi sorrendbe helyezős feladatot is kaptak. Rögtön a feladatsor elején csoportosítaniuk kellett az országokat az antant- és a központi hatalmak blokkjai szerint. Nem csak Csongrád megyei diákok mutatták meg tudásukat. Több csapat érkezett Romániából és a Vajdaságból is. Idén is akadtak kreatív nevű csapatok. A háborús hősök Törökkanizsáról érkeztek, a Történelmi pusztítók viszont szegediek voltak. Szatymazról a Huszáro(c)k csapata szállt versenybe az olaszországi tanulmányi kirándulásért, amelynek keretében az első világháború magyar vonatkozású hadszíntereire látogatnak majd el a diákok jövő tavasszal.



A tanulók fejüket összedugva oldották meg a feladatokat péntek délután. Volt, aki kabalaállatot is hozott.

Fotó: Kuklis István