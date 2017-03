Elfelejtett járművek porosodnak a mélygarázsban

A rendőrség tehetetlen



– Ez egy 22-es csapdája. Ha rendszám van az autón, és nem zavarja a forgalmat, a rendőrség nem tehet semmit, nem nyúlhat a kocsihoz – kezdte egy neve elhallgatását kérő rendőrségi forrásunk. – Hiába a jogászkodás, ha a házirend ellen vét a kocsi tulajdonosa, az polgárjogi problémákat vet fel, de mire arról döntés születik, hosszú hónapok telnek el, a kocsi pedig továbbra is ott áll, ahol hagyták. Ha a magánterület tulajdonosa úgy dönt, elszállíttatja a kocsit, azt neki kell fizetni, amit polgári peres eljárás során a gépjármű tulajdonosára terhelnek – magyarázta.

„Egy rendszám nélküli, ötajtós Opel Astrát, egy jó állapotban lévő Audi A6-os kombit és egy első szériás, kerek lámpás E Mercedest felejtettek tulajdonosai a szegedi Árkád bevásárlóközpont mélygarázsában. Az autókat vastagon belepte a por" – hívta fel figyelmünket egy olvasónk.A föld alatti parkolóban hétfő délelőtt alig lehetett szabad helyet találni. Azt lehetetlen megmondani, hogy az autók sofőrjei közül hányan vásárolnak és hányan próbálják meg így megspórolni a parkolás költségét a környéken.– A jelenség ismert előttünk, és remélhetőleg hamarosan meg is tudjuk oldani – válaszolta megkeresésünkre Kocsis Edina . Az Árkád Szeged Bevásárlóközpont sajtóreferense azt nem árulta el, milyen megoldást találtak a vásárlóknak szánt parkolóhelyek felszabadítására.A nagyáruházak és bevásárlóközpontok parkolói közforgalom számára megnyitott magánterületnek minősülnek, amelyek meghatározott célra, parkolásra használhatók. Azt viszont, hogy valóban vásárlás céljából állt meg valaki a Makkosházi körúti Lidl parkolójában, vagy csak a közeli Gyöngyvirág utcai panelházak egyik lakója hagyja a jól látható, kivilágított, biztonságos helyen a járművét, senki sem ellenőrzi. A Szabadkai úti Lidl területén több helyen tábla figyelmeztet: „Parkolás kizárólag Lidl-vásárlók részére. Egyéb esetben a gépjármű a tulajdonos költségén elszállításra kerül az áruházban kihelyezett parkolási szabályzattal összhangban."A Tesco sajtóosztályától érdeklődésünkre azt a választ kaptuk, hogy a közúti forgalom biztonságát vagy közbiztonságot veszélyeztető, szabálytalanul elhelyezett járművek, illetve hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek esetén bejelentést tudnak tenni az illetékes szervhez.Alig látható A4-es, laminált lap alján lévő dörgedelmes két sor olvasható a Kossuth Lajos sugárúti Szeged Plaza mélygarázsának bejáratánál: „A jogtalan területhasználat hatósági intézkedést von maga után!" Ez csak blöff, ismerte el Holecska Ildikó, a Szeged Plaza regionális vezetője.– Van legalább három autó, ami évek óta itt áll. Semmit nem tudunk tenni. Ha elszállíttatom, és bármi történik a járművel, a felelősség engem terhel. A másik probléma, hogy a közterületesek pókos autója be se fér a mélygarázsba – magyarázta. A regionális vezető szerint az, hogy a környékbeli panelek lakói a plaza parkolójában állnak meg, csak az amúgy is zsúfolt ünnepek idején és rendezvények esetén okoz gondot.– Egy parkolóautomata-rendszer megépítése és fenntartása pedig akkora költséggel járna, hogy egyszerűen nem éri meg, és bevételt sem produkál – tette hozzá az igazgató.