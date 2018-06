Elfogadhatatlannak tartja a szegedi zajrendelet módosítását a KDNP - a kulturális bizottság nem tárgyalta a rendeletet

A KDNP-s politikus elmondta, a módosított rendelettervezet már a hétvégi, otthoni zenehallgatást is korlátozza, mivel 19 óra után zajszinttől függetlenül nem hallgathatnának zenét a szegediek. Úgy látja, a szocialisták besúgóvárossá akarják változtatni

Szegedet.

Jog- és életszerűtlennek nevezte a pénteken ismét a szegedi közgyűlés elé kerülő csendrendeletet Haág Zalán. A képviselő a városháza előtt tartott sajtótájékoztatóján a korábban megismert ellenérveket hangoztatta: érdemi egyeztetés nem történt az érintettekkel, és a turisztikai szezon közepén nehéz betartatni a rendeletet. Jelezték azt is, hogy a szabályozás többször is vissza fog térni a közgyűlés elé, módosítani kell, ez pedig meg is valósult, hiszen pénteken újból tárgyalják a rendelettervezetet. Kitért rá, hogy már előre lekötött szerződések vannak, a vállalkozások pedig pereket indíthatnak ezek megszegéséért, a kártérítést pedig a szegedi adófizetők pénzéből kell, hogy megtérítse a városvezetés.Haág Zalán a pénteki közgyűlés elé több módosítóval is készül, így például a hatálybalépés dátumát 2019. január elsejére módosítaná, hogy kellő idő álljon rendelkezésre az egyeztetések lefolytatásához, emellett pedig például a Szeged–Csanádi Egyházmegye rendezvényeit is a kivételezettek körébe tenné azért, hogy az újonnan felépülő Szegedi Ifjúsági Centrumban is lehessen koncertet rendezni.Haág Zalán szerette volna, hogy a szerdán ülésező kulturális bizottság is tárgyaljon a témáról, és álljon elő egy, a testület által előterjesztett javaslattal, azonban a grémium baloldali többsége nem vette napirendre a csendrendeletet. A bizottság elnöke, az MSZP-s Kozma József azzal érvelt, a közgyűlésen bárki elmondhatja véleményét, észrevételét a rendelettel kapcsolatban.A bizottság döntött hat intézmény vezetőjének teljesítményértékeléséről is. Az igazgatók fél évre szóló fizetésük 2 százalékát kaphatják meg, ha a közgyűlés is jóváhagyja a javaslatot.Elfogadhatatlannak tartja a szegedi zajrendelet módosítását a KDNP - jelentette ki a párt helyi elnöke szerdán a Tisza-parti városban.Haág Zalán a városháza előtt tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a szocialisták csendre utasítják a szegedieket. A közgyűlés baloldali többsége által elfogadott jogszabály ésszerűtlen, jogszerűtlen, célszerűtlen, és a döntést nem előzte meg érdemi egyeztetés az érintettekkel.A szegedi közgyűlés KDNP-frakcióját is vezető politikus példaként említette a többi közt, hogy a jogszabály hatálybalépését követően még lakott területen kívül sem lehet majd zenélni éjfél után egy vendéglő kerthelyiségében a lakodalmak alkalmával, vagy hétvégén este hét után az emberek bírságra számíthatnak az otthoni zenélés vagy zenehallgatás miatt.A képviselő elmondta, több módosító indítványt is benyújtott a rendelethez, ezek közül a legfontosabb, hogy, így az egyeztetéseket követően mindenki számára elfogadható megoldás születhetne.A város közgyűlése áprilisban döntött a zajrendelet módosításáról, melyben más rendelkezések mellett időbeli korlátot határozott meg a legtöbb szabadtéri rendezvényen használható hangosításra.A július 1-jén hatályba lépő rendeletet - 27 rendezvényszervező és vendéglátó közérdekű bejelentése nyomán - a megyei kormányhivatal megvizsgálta, és törvényességi felhívásban kifogásolta, hogy a jogszabály a korlátozás alól kivételt enged az állami és önkormányzati rendezvényeknek. Álláspontjuk szerint ez a megkülönböztetés az egyenlő bánásmód törvénybe ütközik.Mózes Ervin, Szeged címzetes főjegyzője - a kormányhivatal észrevételének megfelelően - a rendelet módosítását kezdeményezte,. A tervezet szerint, melyet pénteken tárgyal a közgyűlés az idén 87 éves Szegedi Szabadtéri Játékok, az első ízben ötven esztendeje megszervezett Szegedi Ifjúsági Napok és a szintén komoly hagyományokkal rendelkező Szeged Napja ünnepségsorozat, valamint a Szegedi Egyetemi Napok lennének azok a rendezvények, melyekre nem vonatkozna a korlátozás.