Elfogyott az állami tűzifa, saját pénzen vásárolt tűzrevalót oszt a kübekházi önkormányzat

Indul az önkormányzati segítség. Fotó: Karnok Csaba

– Levagdostam az árokpartról a gyújtósnak valót – magyarázza Kontor András, amikor az önkormányzati fát szállító utánfutó bekanyarodik a háza elé.– Harmincötezer forint a nyugdíjam, egyedül élek, havonta vagy tízezret hagyok a gyógyszertárban – hasítgatja a tüzelőnek valót a férfi, miközben mondja a magáét.– Ott, a Duna-parton könnyű igazgatni, de milyen vidékfejlesztés ez? Mindenki azt mondja a tévében, hogy jól mennek a dolgok, de nézzenek itt körül, szegény ez a falu – csapkodja dühödten Kontor a hasábokat.

Az idén már az önkormányzat pénzén vásárolt tűzifát osztja a hivatal, háztartásonként fél-egy köbmétert. – Az állami pályázaton 258 köbméter tűzifát igényeltünk, alig a felét hagyták jóvá – Molnár Róbert polgármester levelet írt Pintér Sándor belügyminiszternek azzal, hogy felhívja a figyelmet arra, több településen is elfogyott már a szociális tűzifa, de az extrém hideg még kitart.– Jégvirágos volt egy asszony ablaka – meséli Simon Szilveszter, az egyik helyi polgárőr. A polgárőrök minden este éjfélig cirkálnak a településen, nemcsak a közbiztonságra ügyelnek, hanem azt is figyelik, hogy hol nem füstöl a kémény. Amikor a jégvirágokat meglátták az öreg néni ablakán, azonnal szóltak a polgármesternek. Kiderült, nemcsak tüzelője, de kályhája sincs az asszonynak. – Vettünk kályhacsövet, kályhát, de már arra is volt példa, hogy hősugárzót vittünk ki egy családhoz – erősíti meg Molnár Róbert a polgárőr szavait.A polgármester szerint az állami tűzifa is sokba kerül az önkormányzatnak, nekik a jóváhagyott 105 köbméterhez 133 ezer forint önerőt kellett hozzátenni, a darabolás és a kiszállítás költségeivel együtt 755 ezer forintjába került Kübekházának. Mindezzel együtt kénytelenek voltak még fát vásárolni, mert a rászorulók nem fogytak el, továbbra is fáznak.– Vannak, akik apránként vesznek fát a Tüzépen – magyarázza a fát szállító közmunkás, aki maga is kapott a szociális fából, különben már rég a bútorokat hasogatnák gyújtósnak. Kovács József tud olyanokról, akik ahogy van egy kis pénzük, vesznek egy talicska fát, azzal két-három napra tudnak meleget csinálni ebben a nagy hidegben. – Ha jól megpakolják a talicskát, az nagyjából egy mázsa, most olyan 3200 forint lehet az ára – magyarázza Katona András, aki a szállításban segédkezik. – Tudja, olyan ez, mint a Katalin-nap – kacsint András –, amikor hiány van belőle, felverik az árát. Kovács Józsefék gázzal fűtenek, a konyhában melegítenek csak fával, a szobában megy a gáz, kis lángon. Ezért is 22 ezer forintot fizetnek havonta, átalányban. Andráséknál csak fafűtés van, szerinte jobban megéri, mint a gázfűtés, bár azt elismeri, hogy az idei hideg próbára teszi őket. – Tavaly egész télen húsz mázsa fát tüzeltünk el, az idén már a duplájánál tartunk.– Százhúsz helyre szállítottunk már az általunk vásárolt fából – számolja az igényléseket Molnár Róbert. – Több fára már az önkormányzatnak sincs pénze, de nem hagyhatjuk, hogy egy hét múlva azt mondjam azoknak, akik nem tudnak mivel fűteni, hogy nincs – teszi hozzá a polgármester, ezért írt levelet Pintér Sándor belügyminiszternek.– Tudom, hogy más településen is hasonló cipőben járnak, de a polgármesterek nem mernek szólni. Szólok helyettük is – Molnár Róbert pénteken adta postára a miniszternek küldött levelet.