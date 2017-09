Elfogytak az eladó ingatlanok a Gyálai-Holt-Tisza partján

Paradicsomot várnak a rehabilitációtól: a madarak már visszataláltak a holtághoz. Fotó: Karnok Csaba

– Nemrég kért meg egy jó ismerősöm, hogy a Gyálai-Holt-Tisza közelében keressek neki egy telket. De már egy sincs eladó. Még tavaly is több porta közül tudott volna válogatni – mondja a Holt-Tisza partján élő Túrú Vilmos.Tavaly decemberben – ahogy megírtuk – megszületett a kormányhatározat a Holt-Tisza „Fekete víz" nevű bögéjének rehabilitációjáról. A 2,9 milliárd forintos fejlesztésnek egész Szeged látja majd környezeti hasznát. A tervek szerint 2018-ban indulnak a munkagépek, a megvalósulás határideje 2020 áprilisa.

Túrú Vilmos mutatja: palotája a Bodobács utcában áll a holtág partján. Az egykor 25-30 ezerért vásárolt telket 25-30 millióért sem adná el a rehabilitáció után. Fotó: Karnok Csaba

– Mi még 1985-ben vettünk itt egy üresen álló telket talán 30 ezer forintért. A rehabilitáció hírére gyorsan elkeltek a környéken még eladó területek. Ha valóban kicsinosítják a környéket, elég szép pénzt lehet majd kérni még egy beépítetlen telekrészért is. Én 25 millióért sem adnám el a házamat, ha már ennyi ideig kibírtam a szagokat és a szúnyogokat. Ráadásul imádok horgászni. A rehabilitáció után akár a kertemből is tudok majd pecázni – magyarázta Túrú Vilmos.

Engi Krisztián annak is örül, hogy a madarakat már a rehabilitáció előtt is érdekli a Gyálai-Holt-Tisza partja. Fotó: Karnok Csaba

A terület hosszú évek óta a város legnagyobb szúnyogbölcsője, a vízbe többször szennyvíz is került. – Szerencsére szennyvízszagot egy ideje már nem éreztem. Gyönyörű kis paradicsom válik a területből a rehabilitáció után – ezt már a szintén a Gyálai-Holt-Tisza mellett élő Engi Krisztián mondta. Tegnap ottjártunkkor a korábbi évekhez képest sokkal tisztább víztükrön többtucatnyi sirály úszkált, de egy fehér gémet is láttunk a nádasban. Krisztián reggel vadkacsákkal is találkozott, a madarakat mind lefotózta háza ablakából: több mint 20 éve él itt családjával, nagyon várja már a természet teljes újjáéledését. Ő sem adna túl semmi pénzért a házán.

Bozsó Bence, a LIMIT Ingatlaniroda Kft. ügyvezetője azt mondta, hogy a rehabilitáció után az itt álló házak ára elérheti a hattyasi ingatlanárakat, amik most 15 millió forintnál kezdődnek. Ha a közművesítést is meg tudják majd oldani, és az üdülőövezetet esetleg lakóövezetté minősítik át, akkor az árak még ennél is feljebb kúszhatnak a gyálai holtág közelében.