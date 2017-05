Elhagyta telefonját, vagy talált egy kulcscsomót? Jelezze a Talált Tárgyak Osztályunknak!

Új rovatunkban szeretnénk segíteni azoknak, akik elvesztették értékes, szükséges vagy csak simán kedvenc tárgyukat és azoknak is, akik talált tárgyaikat juttatnák vissza tulajdonosaiknak.Naponta frissülő cikkeinkben listát készítünk kulcsokról, iratokról, cicákról, kutyákról és mindenről, ami épp nem a saját tulajdonosánál van. Anaponta kapunk telefonokat elvesztett tárgyakról, ezeket ezentúl a Talált Tárgyak Oldalán is megtalálhatja. De írja meg nekünk közvetlenül acímre, mit keres, vagy épp mit talált.Kerestünk már csüngőhasú malacot , Sanyit, a Jack Russel terriert Hogolyót, a cicát és egy félszemű mackót is. Egy kivételével - a malacokról nem tudtuk meg, mi történt velük - mindnek sikerült megtalálni a gazdáját. Ezen az arányon semmiképp sem szeretnénk rontani.

Írja meg nekünk, ha elvesztett vagy talált valamit, a Talált Tárgyak Osztályának polcain mindennek helye van.