Elhalasztották a törzskarton bevezetését

Mint arról korábban beszámoltunk, nagy ellenállást váltott ki az orvosokból az a három éve elfogadott jogszabály, hogy minden betegről részletes adatbázist kell kiépíteni, és ezt rögzíteni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben.



A törzskartonnak a beteg családi anamnézisét, krónikus betegségeit, műtéteit, a diagnosztikai beavatkozásokat, a kapott terápiákat, a rendszeresen szedett gyógyszerek leírását, továbbá laboratóriumi eredményeit is részletesen tartalmaznia kell, de rögzíti a dohányzási, alkoholfogyasztási, táplálkozási és testmozgási szokásait is, illetve mentális állapotát, mi több, a szexuális irányultságra is rákérdez. Ez utóbbiakra egyébként a válaszadás önkéntes. A rendszerrel a háziorvosoknak elsősorban az volt a problémájuk, hogy az adatrögzítés rengeteg időt vesz el a betegellátástól, de azzal sem értettek egyet, hogy olyan dolgokról faggassák pácienseiket, amelyekhez semmi közük. Jövő januártól viszont ezt valóban el kell kezdeniük kitölteni, a teljes praxis dokumentálására pedig 3 évük lesz.