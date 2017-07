Elhallgatott a zenélő órajáték a Dóm téren - ezért!

– Hosszú évek óta problémát jelent, hogy a napi kétszeri Dóm téri órajátékot nyáron nehezen lehetett élvezni a szabadtéri játékok próbái, illetve a díszletépítés zaja miatt. Ráadásul újabban többször le is halkították – írta szegedi előfizetőnk. Sármási Zoltán hozzátette: mivel az illetékesekkel levelezve több helyről is kapott biztató ígéreteket, a legrosszabb álmában sem számított arra, amit a napokban vett észre. Egyszerűen kikapcsolták a zenélő órát. Ezzel gyakorlatilag eltüntették a város egyik legfontosabb nevezetességét a turisták elől, nyilván a teljes szabadtéri szezon idejére. Már csak az hiányzik, hogy le is takarják, nehogy bárkit megzavarjon a jelenléte.Érdeklődésünkre a kezelő Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.-től azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az órát először tavaly, majd idén is a szabadtéri játékok szervezőinek megkeresésére kapcsolták ki. Zavarta ugyanis a próbákat és az előadásokat.