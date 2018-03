Elhanyagolt kutyákat és macskákat mentettek egy szatymazi tanyáról - galéria

Átvette a Tappancs Állatvédő Alapítvány a szatymazi önkormányzat kérésére a volt Macskamancs tanyán maradt kutyákat.A tanya bérlőjét lemondatták az állatokról, így harminc macskát és hét kutyát kellett megmenteni Szatymazon. Öt ivaros kan és két szuka élt a tanyán, ezeket az állatokat szállította át menhelyére szerdán a szegedi Tappancs Állatvédő Alapítvány. A szállítást megelőzően napi kétszer látogatták önkéntes segítők és állatbarátok a magányos állatokat.– Eleinte kézből sem fogadtak el ételt az állatok, mondhatni félig vadak voltak. Gazdit keresünk a kutyáknak és a macskáknak is, utóbbiak állatvédő alapítványhoz kerülnek, a kutyákat pedig most szállítjuk el a Tappancshoz – nyilatkozta Orsiné Kómár Anikó önkéntes. – Bár a küllemük alapján megállapítható, hogy rendesen etették őket, ugyanakkor se gondozást, se megfelelő egészségügyi ellátást nem kaptak az állatok – mondta az önkéntes.– Először a menhelyen szocializálnunk kell a kutyákat, beadni a szükséges oltásokat, utána kereshetünk nekik gazdát. Idő kell, amíg megismerjük a kutyák habitusát, hogy lehetőleg olyan helyre adhassuk őket tovább, ahol a viselkedésük és igényeik összeegyeztethetők a gazdájuk életvitelével – fejtette ki Farkas Gabriella, a Tappancs Állatvédő Alapítvány szegedi elnöke. – A kutyák nem egyformán éli meg, ha évekig elhanyagolják. Sokszor az agresszió is a rossz körülményekre vezethető vissza, mert az állat ezzel védekezik, és nehezen bízik meg bárkiben is. Ezt a folyamatot kell megfordítanunk: olyan érzéseket és tapasztalatokat kell nyújtanunk a kutyáknak, hogy kedvezően reagáljanak az emberek közeledésére. A mindennapok egyformasága megnyugtató az ebeknek. Magyarul, ha tudják, hogy a nap mely szakaszában jönnek hozzá a dolgozóink, mikor kapnak enni. A menhelyen eleinte lesznek nehézségek, de az állatok hamar fel fogják venni a ritmust a többi ott élő társukkal – magyarázta Farkas Gabriella.