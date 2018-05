Élhetőbb lesz Tarján városrész: a tervek szerint lebontják a távhő épületét, a helyén parkolókat létesítenek

A távhő rossz állapotban lévő épületeit elbontják, a területet az autósok kapják meg. Fotó: Karnok Csaba

Hosszú évek óta problémát okoz Tarjánban, a Hüvelyk utcában élőknek a parkolóhelyek hiánya. Velük szemben a Szegedi Távfűtő Kft. Csongor téri épülete áll, a távhő autói is itt parkolnak, ez gyakran konfliktushoz vezet. – Ügyfélszolgálatunkat már korábban bezártuk itt, jelenleg üzemegységként funkcionál a közel 40 éves épület – tudtuk meg Kóbor Balázstól, a cég ügyvezetőjétől. A szerelők innen indulnak reggel munkába, az ő bázisuk, melegedőjük ez. Emellett kisebb eszközök, villamos- és esztergaműhely is van az 1400 négyzetméteres épületben.Az áprilisi közgyűlésen döntöttek arról a városatyák, hogy az épületegységet a város megvásárolja 81 millió 566 ezer forintért. Az építmény rossz állapota miatt nem érdemes rá költeni, így lebontják. Helyére a tervek szerint parkolókat építenek. Kóbor Balázs hozzátette, leghamarabb ősszel adják vissza a városnak, időbe telik, míg átköltöztetik a műhelyeket az odesszai fűtőműbe. Érdeklődtünk a szegedi önkormányzatnál, mikor bontják le az épületet, hány parkolóhely épül a téren. Azt a választ kaptuk, amíg a költözés megtörténik, elkészítik a terveket, így a kivitelezési munkák csak jövőre kezdődhetnek el.A Csongor tér környékén élők emellett több zöldfelületet is kapnak majd hamarosan. Belső-Tarján önkormányzati képviselőjétől, Kothencz Jánostól megtudtuk, várhatóan ősszel elindulnak a régen ígért zöldterületi program munkálatai a városrészben. A Zöld Város Projekt keretében – amely Újszegeden már zajlik – megújul a Piroska tér, a Tünde tér Csongor térbe hajló területe, az Eötvös-gimnázium melletti kis park, és a Hüvelyk utcai rész is újraparkosításra kerül – magyarázta a képviselő. Hozzáfűzte, a zöldterületi rehabilitációs program minőségibbé teszi az itt élők életét.