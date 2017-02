Elhunyt Galkó Bence színművész

A Mesél a bécsi erdő kisszínházi bemutatója előtt lett rosszul, a premieren kollégája ugrott be helyette. Mindenki bízott benne, hogy most is felépül, hiszen sok mindenen keresztülment már, legendás szívóssággal küzdött meg komoly betegségekkel.Bátyja, Balázs példáját követve választotta a színészi pályát, 1970-től Bodnár Sándor szárnyai alatt a Magyar Nemzeti Színház stúdiójában tanult, közben fellépett a Mikroszkóp Színpadon. 1973-tól majd egy évtizedig a kaposvári társulat tagja volt. 1982-ben szerződött Szegedre, ahol nemcsak színészként lépett fel, hanem játékmesteri feladatokat is ellátott és stúdió-előadásokat, városi ünnepségeket is rendezett. 1988-tól négy évnyi miskolci kitérő következett, majd 1992-től mostanáig újra Szegeden játszott. Elsősorban jellegzetes karakterfigurák, kisemberek hiteles megformálójaként őrzi meg a közönség emlékezetében.

„Felnőtt életem 1970. március 15-én kezdődött, amikor a budapesti Kossuth téren az összegyűlt mintegy kétszáz embernek elmondtam a Nemzeti dalt, és ezért a szocialista állam rendőrsége letartóztatott. A 80-as évek végén is részt vettem a március 15-i ellenzéki demonstrációk szervezésében. A legrosszabb álmaimban sem gondoltam, hogy 60 éves koromban újra ki kell állnom egy március 15-i rendezvényen. Nem vagyok egy hőbörgő, rikácsoló ember, de most úgy érzem, felelősen gondolkodó polgárként nem maradhatok már csöndben. Mivel színész vagyok, az a legjobb, ha nem szónokolok, hanem verset mondok" – nyilatkozta lapunknak 2012-ben , amikor József Attilával kért Levegőt! az Egymillióan a sajtószabadságért csoport március 15-i szegedi demonstrációján.Bohumil Hrabal rajongója volt, az összes megjelent kötetét begyűjtötte, elolvasta. Szívesen rendezte kortárs szerzők darabjait – Dario Fo: Egy anarchista véletlen halála, Mrozek: Nyílt tengeren –, önálló estjei is – Villon: A Nagy Testamentum; Karinthy: Utazás a koponyám körül – az irodalomhoz fűződő különleges személyes kapcsolatáról árulkodtak.„Fontosnak tartom, hogy a színház a legfiatalabb korosztályoknak is adjon valami fantáziatágító élményt, izgalmat, szeretetet, boldogságot. A legjobb gyerekelőadásokban is létrejön a katarzis. A színháznak komoly nevelő hatása van, hiszek benne, hogy akit gyerekkorában megfertőznek a kultúrával, abból felnőttként sem lehet kiverni a művészet, a színház, a zene, az irodalom szeretetét " – nyilatkozta a Délmagyarországnak, amikor Főző Gittával a főszerepben állította színpadra Collodi világhírű meséjét, a Pinokkiót 2003-ban a nagyszínházban. Hitt és bízott a gyerekekben, az elmúlt évtizedekben számos sikeres mese- és bábelőadást rendezett.Szökőévben, február 29-én született, hamarosan 65. születésnapját ünnepelte volna. Felesége, két lánya, három unokája gyászolja.