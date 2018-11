Elhunyt Horváth Zoltán operarendező

1928. augusztus 30-án Budapesten született, 1946-tól a Pázmány Péter Tudományegyetem Jogtudományi Karának hallgatója volt, 1951–1956 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola operarendező szakán tanult Oláh Gusztáv tanítványaként. 1956-tól a miskolci Déryné Színházban, majd 1958–1963 között a debreceni Csokonai Színházban rendezett. 1963–1972 között a Pécsi Nemzeti Színházban dolgozott rendezőként. 1972–1983 között a Szegedi Nemzeti Színház zenei főrendezője volt. 1983-tól 1988-as nyugdíjba vonulásáig a Budapesti Operettszínház művészeti vezetője volt, 1990-től a Szegedi Konzervatórium ének tanszakán oktatott. 1996-tól 2005-ig a Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Tagozatán a színpadi játék és színészmesterség tanára volt. Rendezett a budapesti szabadtéri színpadokon, a Szegedi Szabadtéri Játékokon, a szombathelyi Iseum színpadán, a fertőrákosi Barlangszínházban, a Ferencvárosi Bakáts téri Játékokon, a kolozsvári Magyar Operában, a Tamperei Színházban és Lisszabonban is.2008-ban, amikor megkapta Szegeden a Dömötör-életműdíjat, úgy fogalmaztak a laudációban: zeneközpontú hagyománytisztelet jellemezte munkáit, miközben a játékban izgalmasat, érdekeset hozott. Az operairodalom szinte minden nagy remekművét színpadra állította hosszú pályafutása során, de mindig örömmel vállalkozott kortárs új művek bemutatására is.„A sok szegedi rendezésem közül nehéz lenne a legkedvesebbet kiválasztanom, ha mégis, akkor azt az 1973-as Falstaff-produkciót említeném, amelyben a fiatal Gregor József alakította a címszerepet. Jóska ugyan basszus volt, de rendelkezett a baritonszerephez szükséges magasságokkal is. Nagyszerű és élvezetes volt az a munka. De Mozart Figaróját, vagy a Cosit is említhetném. Szeged operajátszása mindig kiemelt helyzetben volt, remélem, a 21. században is abban marad. Jó, ha tudjuk: a közönség mindig azt igényli, amit kap. Gyerekkoromban, a harmincas években magam is úgy ismerkedtem meg a zenével, hogy bekapcsoltam a Budapest-1 Rádiót, ahol vetésforgóban adták Beethovent, Kalmár Pál dalait és az operákat. Az ember sokfélét meghallgatva kiválasztotta azt, ami tetszik neki. Ha a publikum megkapja a választási lehetőséget, szuggesztív, jó előadásokban lehet része, akkor az operát is megszereti" – nyilatkozta akkor a Délmagyarországnak.