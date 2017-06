Elhunyt Korognai Károly

Korognai Károly 1999–2003 között a Szegedi Nemzeti Színház és a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója volt, az utóbbi években a Zsombói Szabadtéri Színpad programjain dolgozott. Most is egy ősbemutatóra készült: a Lúdas Matyit írta újra és musicalt készített belőle, megrendezni azonban már nem tudja a július 7-én bemutatásra kerülő darabot. Dolgozott volna egyébként a nyári programsorozat másik kiemelt darabjában, a Csókos asszonyban is. Korognai Károly Zsombón hunyt el.