Elhunyt Novák András

Novák András plasztikusan tudott mesélni is. Gyerekkorában szüleivel Rákoscsabán egy vaslemezekből összeszerelt „bádogkastélyban" éltek, ami az 1929-es kanadai építészeti világkiállításról került valahogy haza. A piros tetőzetű, zöld falú házat légitámadáskor szitává lőtték. Sohasem tudta elfelejteni a háború szürreális élményeit, az égő gépek furcsa fényeit, az egyik lelőtt bombázó néger pilótáját, akit a németek ketrecbe zárva közszemlére tettek a piactéren. Közelről látta, ahogy homlokon lőtt egy németet egy orosz katona.

Nem készült festőnek, de gyerekként mindig rajzolt: keresztre feszítés, félelem, gyötrelem volt a képein. Amikor elküldték a művészeti gimnázium rajzversenyére, nemcsak díjat nyert, rögtön fel is vették. Egyenesen vezetett az útja a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, ahol 1962-ben Kmetty János, Hincz Gyula és Domanovszky Endre növendékeként végzett. Budapesti szabadúszó művészi pályáját feladva közel fél évszázada Szegedet választotta. Tehetségével, expresszív formanyelvével felfrissítette a helyi piktúrát. Évekig a tanárképző főiskola művésztanára volt, nyaranta a szabadtéri díszletfestőjeként is dolgozott. Művészetét puritán színszerkezetű, dinamikus ritmusú, expresszív kompozíciók jellemezték, majd drámai erejű, monumentális figurális víziók jelentek meg képein. A ’80-as évektől megváltozott festészete, a szépség, az érzékiség jegyében egyre inkább az aktok, olykor a merészebb erotika és a csendéletek izgatták. Művészetét Juhász Gyula-díjjal, Szegedért Emlékéremmel, a Szegedért Alapítvány Művészeti Kuratóriumának díjával is elismerték. Tagja volt a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, és egyik alapítója volt a Szög-Art Művészeti Egyesületnek. Moszkvától Párizson át az Egyesült Államokig sokfelé járt tanulmányúton, számos egyéni kiállítása aratott nagy sikert. Magányos alkotóként is rengeteg barátja volt, ha szükségesnek érezte, közéleti kérdésekben is bátran megszólalt.