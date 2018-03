Elhunyt Rév Lívia, a zongora Callasa

Rév Lívia 2006-os koncertjén, a szegedi zsinagógában.

A zongora Callasa – írták róla német zenekritikusok. A legendás Arthur Rubinstein sem fogta vissza magát, amikor nyilatkozott róla: „Íme, egy zongorista, aki igazi tehetséggel rendelkezik, és mindazzal, ami ezzel jár: ritmika, stílus, hangszín, érzelmek és tökéletes technika."Mi, szegediek különösen szerencsésnek mondhatjuk magunkat: a rendszerváltás után Rév Lívia nálunk koncertezett a legtöbbet. Nagylelkű adományként többször is fellépett a zsinagógában, felejthetetlenül játszott az egyetem aulájában, legelszántabb rajongói még a Király-König Péter zeneiskolában is hallhattak tőle néhány Mendelssohn-darabot. Utolsó koncertjét is Szegeden adta 2012-ben: a Zeneművészeti Karon tartott mesterkurzusa után 96 évesen is tökéletes szellemi és érzelmi frissességgel játszotta legkedvesebb darabjait a zsúfolásig megtelt Fricsay teremben, ahol ámulva és megbabonázva hallgatta a közönség a csodát. Ahogy egyre több felvétele felkerült a YouTube-ra, ámulattal fedezte fel magának a 21. századi világ is a régi iskola szinte már feledésbe merült nagy zongoristáját. Akinek egykor II. Erzsébet királynő tapsolt a londoni Wigmore Hallban, és akinek rajongói között volt De Gaulle elnök is. Aki több mint harminc lemezt készített, felvette többek között Debussy és Chopin összes zongoradarabját. Akit angol zenekritikusok egy „vakteszten" – Rubinstein és Horowitz felvételeit is meghallgatták! – a világ legjobb Chopin-játékosává választottak.Rév Líviát nemcsak a nagy zongoristaként, az utánozhatatlan művészként, hanem a finom humorú, elbűvölő emberként is sokan őrizzük emlékezetünkben. Felpezsdítő élmény volt vele minden találkozás, beszélgetés. Megható volt figyelni, milyen odaadással, szeretettel, lényegre tapintó, pontos instrukciókkal tanította a fiatal zongoristákat. „Rengeteg mesterkurzust tartottam Európától Amerikán át Japánig, de sehol sem találkoztam ennyi tehetséggel, mint Magyarországon, ahol úgy születnek a gyerekek, hogy megértik és megélik a zenét. Egy zongoristánál az alapelvek a legfontosabbak, amiket sokszor elfelejtenek nekik megtanítani: van súlyos és súlytalan taktusrész. Nekünk ezt könnyű megérteni, mert a magyar nyelvben minden szónak az első szótagja a hangsúlyos. Az interpretáció nagy része rögtön megoldódik, ha jók a hangsúlyok" – nyilatkozta a Délmagyarországnak. Egy másik beszélgetésben mesélte lapunknak: „Nagyon sokat köszönhetek az édesanyámnak, aki a Csallóközben született és százával énekelte a magyar népdalokat. Már akkor megismertem ezeket, amikor még meg sem születtem. Mindegyik dal valamit mesélt. Nekem a zene természetes önkifejezési lehetőség, nem pedig egy cirkuszi mutatvány. Szoktam is mondani a növendékeimnek: ne zongorázz, hanem hegedülj vagy csellózz a zongorán! Vicces, hogy manapság mennyire fontosnak tekintik, hogy minden hang pontosan a helyén legyen. Persze jobb, ha ott van, de nem ez a lényeg, hanem a zene lelke."Hallottam sok kiváló zongoristát, de koncerten csak a Szegedről indult Sebők György és Rév Lívia volt rám olyan hatással, hogy megszűnt körülöttem a világ, a szemem megtelt könnyel, és úgy éreztem: a komponista célba talált.Köszönöm, köszönjük, Lívia!