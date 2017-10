72. életévében, hosszan tartó betegség után elhunyt Thurzó László professzor, az Onkoterápiás Klinika korábbi tanszékvezetője, a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Szakszervezet titkára, az Általános Orvostudományi Kar korábbi klinikai és gazdasági dékán­helyettese és centrumelnök-helyettese - tudatta honlapján az egyetem 1946. május 26-án született Szegeden. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1970-ben kapott orvosdoktori diplomát. Szülészet-nőgyógyászat, klinikai onkológia és sugárterápia szakképesítést szerzett.Szakmai életútja mindvégig az SZTE Orvostudományi karához kötődik. Pályafutását a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán kezdte, 1970-től tudományos segédmunkatárs, majd 1972-től gyakornok, 1974-től egyetemi tanársegéd, 1983-tól egyetemi adjunktus, 1990-től egyetemi docens. 1994-től megbízott igazgatóként, majd 1997-től tanszékvezető egyetemi tanárként vezette az újonnan alakult Onkoterápiás Klinikát, amely tisztségét 2011-ig töltötte be. 2000-től az ÁOK klinikai dékánhelyettese volt, 2003-tól egyidejűleg a centrumelnök klinikai helyettese. 2007-től ismét megkapta mindkét megbízatást és 2009-2010 között gazdasági dékánhelyettesi feladatokat is ellátott.Oktatói munkássága és betegellátó tevékenysége mellett számos közéleti tisztséget is betöltött, többek között a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Szakszervezete (korábban SZOTE Szakszervezeti Bizottsága) titkári tiszte, az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége elnöki tiszte, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés megyei elnöki tiszte, valamint tagja volt a Megyei Munkaügyi Tanácsnak.A professzort a Kar saját halottjának tekinti, temetéséről a későbbiekben intézkednek - közölte az egyetem