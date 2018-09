Elindult a KÉSZ szakképzése a szegedi Gál Ferenc Főiskolán

Az első évfolyamban 12 diák kezdte meg hegesztő szakmai tanulmányait. A társaság anyagilag és a szükséges eszközök beszerzésével, valamint a diákok gyakorlati helyének biztosításával nyújt hosszú távú támogatást az intézmény szakképző iskolájának.A cégcsoport alapítója, Varga Mihály hangsúlyozta, kiemelten fontosnak tartja ezt az egyedülálló összefogást, mert a munkaerőhiány az építőipar legégetőbb problémája. A tervek szerint a KÉSZ a végzett diákoknak álláslehetőséget is szeretne biztosítani szegedi üzemeiben, kecskeméti acélszerkezetgyárában, illetve az ország más pontjain. Bíró Gyula, a főiskola köznevelési rektori megbízottja is előremutatónak nevezte az együttműködést. Szerinte a képzés nemcsak a szakmaiságot célozza, hanem értékalapú nevelést is biztosít.A további fejlesztési célok között szerepel egy zöldmezős beruházás, egy XXI. századi, modern, a szakmai gyakorlati oktatás helyszínéül szolgáló EDUPARK komplexum is. Ez bekapcsolódhat többek között az általános és a nem szakmai képzésben részt vevő középiskolások pályaorientációjába, valamint a felnőttek szakmai alap-, át- és továbbképzésébe is.