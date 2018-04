Elindult a roham a táborokért: van, ami egy nap alatt betelt - Egyhavi fizetés is rámehet a gyerek vakációjára

A legótábor idén is népszerű. Archív fotó: Frank Yvette

Hatalmas a kínálat

Érdekességekkel lehet kitűnni

Táborból is van felső kategóriás

Egyetlen nap alatt több mint kétszáz táborhely fogyott el szombaton – ekkor nyitották meg az idei Agóra-táborokba a jelentkezéseket. Bár még csak április közepét írjuk, a kisgyermekes családoknak muszáj előre tervezniük, hiszen két és fél hónapnyi vakációt kell lefedniük programokkal – miközben sokaknak csak néhány hét szabadságra van lehetőségük. Maradnak tehát a nagyszülők, illetve fizetős táborok, melyek garantálják, hogy felügyelet alatt, értelmes programokkal telik a gyermekek szabadideje.– A több mint hetven meghirdetett táborunk közül három telt be két nap alatt: két legótematikájú és egy cukrász – mondta el Orbán Hédi, a Szent- Györgyi Albert Agóra igazgatója. Az átlagosan 17 ezer forintba kerülő, napközis rendszerű programok minden évben a legjobb árú szolgáltatások közé tartoznak, nem csoda, ha gyorsan elfogynak a helyek. Idén azonban nem kellett órákat sorban állniuk a szülőknek az első napok rohamaiban sem: a sorszám alapján mindenkit tájékoztattak arról, nagyjából milyen időpontban kell visszamennie, amikor elintézheti a befizetést. – Lesz még egy időpont, amikor hétvégén lehet regisztrálni a táborokba: május 27-én, a gyermeknapon – tette hozzá Orbán Hédi.Az Agórán kívül is számtalan lehetőség áll a szülők rendelkezésére, sok magáncég is szervez táborokat. Ezek többségét még nem hirdették meg, de néhányat már most találtunk. A Petőfitelepi Művelődési Házban például az agórásokhoz hasonlóan kedvező árfekvésű sporttábort szerveznek, ahol öt nap alatt tíz sportággal ismerkedhetnek meg a gyerekek napi két edzésen. A 18 ezer 500 forintos ár kiemelkedő ajánlat, hiszen hasonló sporttáborokat 25 ezer forint körüli árért hirdettek meg.– A sportegyesületek önkéntesen vesznek részt a programban, hiszen nekik is jó, ha új tagokat tudnak toborozni – magyarázta a kedvező ár hátterét Almási Bence táborvezető. Hozzátette: a tavalyi három turnus helyett idén már négy indul majd, de ezekbe is már csak pár szabad helyük van.Még mindig a lélektani 20 ezer forintos ár alatt kínál egyhetes programokat a Játékdzsungel Játszóház és Gyermekmegőrző, amelynek van ovis, illetve iskolára felkészítő tábora is, hiszen nem csak az iskolás korúak szeretnek táborozni. Igaz, óvodában még csak a takarítási szünet néhány hetével kell kalkulálniuk a szülőknek, amikor a gyerek nyári elhelyezéséről gondolkodnak. A legtöbb magánszervezésű táborban viszont az ötnapos turnusokért 25 ezer forintnál is többet kérnek. A paletta azonban rendkívül széles: azok is megtalálják a kedvükre valót, akik inkább sportolni, és azok is, akik tanulni szeretnének, netán a hobbijuknak hódolni.A tanulós táborokat valószínűleg elsősorban a szülők preferálják, de ezeket is kedvelik a gyerekek, ha jól érzik magukat. – Nálunk elsősorban a tanár személyisége számít, így választunk táborvezetőt. Az amerikai oktatóval pedig ki is lehet tűnni a hasonló táborok közül – mondta Péter Zsuzsanna, a Co-Repeta Nyelviskola programszervezője. Angol–informatika táborukban az Epammal működnek együtt, és azt vallják, inkább a minőség, mint az olcsóság felé mennek el. – Szeretnénk, ha a gyerekek azt gondolnák, megérte itt tölteniük napi nyolc órát.Szintén érdekesség a Képzerdő VR/Playstation tábora, amelyet a számítógépes generáció igényei alapján találtak ki. Itt valóban azt csinálhatják a fiatalok, amit igazán szeretnek: nyomkodhatják a gépet. A pedagógia azonban ebben is benne van. Frank Tímea üzletvezető elmondta, óránként pihenőt tartanak és játszótérre is mennek, illetve hagyományos, való világbeli társasjátékokat is játszanak. – Természetesen a lényeg akkor is a videojátékokon van, amelyekből tematika alapján ismerhetnek meg minél többet. Mindig csoportosan játszanak, hogy megtanulják: így izgalmasabb, mint ha csak egyedül nyomkodnák a vezérlőt.Találtunk luxustáborokat is – már ami az árfekvését illeti. Lesz például gokart & csocsó napközis tábor 39 ezer forintért, a Suncityn szervezett wakeboardtáborért pedig a hazajáróknak 45 ezer forintot kell fizetniük. Igaz, az ide jelentkezőknek nem muszáj ingázni nap mint nap, a luxusapartmanos szállásért 15 ezer forint pluszköltséget számolnak fel azoknak, akik a vagány sportos nyaralást részesítik előnyben.