Elindult a tiszavirágzás a folyó alsó szakaszán is - mutatjuk, mit szabad a vízen ilyenkor, és mit nem!

Hazánk egyik védett rovarfaja a „tiszavirág", azaz a kérész, amely napjainkra már csak a Tiszán, illetve egy-két mellékfolyóján – így a Körösön – található meg. Násztáncukat minden évben kiemelt figyelem kíséri. Fokozott veszélyt jelent rájuk, hogy horgászat céljából elpusztítják a rovarokat, ezért a tiszai vízirendőrök rendszeresen ellenőrzik élőhelyüket. Korábban megírtuk: idén is a Maroson kezdődött a tiszavirágzás, három napja adtunk róla hírt, hogy a Tisza alsó szakaszán is elkezdődött a rajzás. Az első tiszavirágokat olvasóink is megörökítették.

Fotók: police.hu

A vízirendőrök az alábbi szabályokra hívják fel a figyelmet:

A jogszabály a tiszavirág természetvédelmi értékét 10.000 forintban állapította meg egyedenként. A természet védelméről szóló törvény alapján tilos a védett állatfajok egyedének elpusztítása. A felügyelőség engedélye szükséges védett állatfaj egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához.

Szabálysértést követ el és százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki védett élő szervezet egyedét jogellenesen elpusztítja.

Amennyiben az elkövető a rovarok telepét károsítja meg, ebben az esetben természetkárosítás bűncselekményt is elkövetheti, ugyanúgy akkor is, ha jelentős mennyiségű egyedet gyűjt.

Szintén büntetőjogi kategória az is, ha a rajzásba az elkövető kisgéphajóval szándékosan belehajt, és megzavarja, elpusztítja a kérészeket.



Védelmük érdekében a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság állománya az illetékességi területén folyamatos adatgyűjtést végez arra vonatkozóan, hogy mikor várható a kérészek tömeges rajzása. Ezen időszakban fokozott ellenőrzést végeznek a kapitányság illetékességi területén a természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízi tagozatával és a halászati őrökkel, hiszen közös érdekünk, hogy ez a Magyarországon is ritka rovarfaj megmaradjon!