Elismerés a kultúra követeinek - átadták a Szeged Kultúrájáért díjakat és a Kölcsey-érmeket

A városházán rendezett díszünnepségen adta át Botka László a Szeged Kultúrájáért díjakat és a Kölcsey-érmeket. A polgármester köszöntőjében elmondta: Szegeden különösen fontos ez ünnep, mert a város nem természeti kincsekben, hanem kulturális értékekben gazdag – a 2018-as évben is biztosítani kívánják az értékteremtő munkához a megfelelő, modern működési, technológiai körülményeket. Idén közel ötmilliárd forintot fordítanak a helyi kulturális szférára, amely összegnek háromnegyede saját forrás. 2019 végére megújul a Móra Ferenc Múzeum központi épülete, és elkezdődik a Fekete Ház és a Belvárosi mozi felújítása. Az értékteremtő munka elismerésének és támogatásának jelképe a 13 díj átadása is.Szeged Kultúrájáért díjat kapott Natalia Gorbunova hárfaművész, aki 1993 óta Szegeden dolgozik; a színházi és a szimfonikus zenekari fellépései mellett a tanítványai is nagy sikerrel szerepelnek nemzetközi versenyeken és a Virtuózok című tehetségkutató műsorban is. Szvobodáné Piacsek Ilona fontos hagyományőrző tevékenységét folytat a Nosztalgia Népitánc Együttes alapítójaként, gyékényszövő és csipkeverő iparművészként is jelentős, amit újabb díjjal ismertek el tegnap. Rácz Tibor színművész a harmadik díjazott, aki 2015 óta a szegedi teátrum örökös tagja, és kisebb megszakításokkal már több mint hat évtizede láthatjuk a város színpadain.Művészi tevékenységük, a kulturális életben végzett munkájuk elismeréseképp Kölcsey-érmet adtak át Papp Janó jelmeztervezőnek, Kőrösi Györgyi gordonkaművésznek, Bogoly József Ágoston irodalomtörténésznek, Szilágyi Annamária színművésznek, Vesmás Andrea táncpedagógusnak, Takács Éva közművelődési szakembernek, Kórász Mária könyvtárosnak, Varga Kornél népzenésznek, Gellérfy László újságírónak és Horváth Ferenc régésznek.