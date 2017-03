Elismerések Csongrád megyében

Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a térség közbiztonságának és közrendjének megőrzése érdekében több évtizede végzett eredményes szakmai és vezetői munkája, valamint az árvízi védekezések és a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított példaértékű helytállása elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozott Dr. Lukács János r. dandártábornoknak, rendőrségi főtanácsosnak, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének.

A főkapitány az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából, Szegeden rendezett ünnepségen több, országos elismeréshez is gratulált.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere példamutató színvonalú határrendészeti szolgálatellátása és a közelmúltban végrehajtott eredményes felderítő munkája elismeréseként karóra emléktárgyat adományozott Molnár László c. r. törzszászlósnak, a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség kutyavezetőjének. A rendőrség hivatásos szolgálatában eltöltött idő elismeréseként rendőrségi szolgálati jelet adományozott Dr. Vígh Attila Balázs r. századosnak, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt főnyomozójának, Gécziné Baráth Györgyi r. alezredesnek, a Szegedi Rendőrkapitányság hivatalvezetőjének, Kovács Sándor r. alezredesnek, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság mobil-ellenőrzési csoportvezetőjének, Szabó Zsolt c. r. főtörzszászlósnak, a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség főhatárrendészének, Baranyi János c. r. törzszászlósnak, a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség ügyeletesének, Latyák Attila c. r. törzszászlósnak, a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség főhatárrendészének, Pálfi László c. r. törzszászlósnak, a Makói Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának, Szügyi Szabolcs Kálmán c. r. törzszászlósnak, a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség főhatárrendészének, valamint Kiss Zsolt c. r. törzszászlósnak, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság informatikai segédelőadójának.

Papp Károly r. altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány munkája során tanúsított példamutató hozzáértése elismeréseként ajándékutalványban részesítette Farkas Zoltán Lajos r. főhadnagyot, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság főellenőrét, valamint Boldog Judit közalkalmazottat, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság ügykezelésvezetőjét.

Dr. Lukács János r. dandártábornok, Csongrád megye rendőrfőkapitánya ezt követően további 62 főt részesített elismerésben.