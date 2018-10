Elítélték egy szegedi önkormányzati cég korábbi vezetőit

Juhászné Prágai Erika, a Szegedi Törvényszék szóvivője szerdán közölte: az elsőrendű vádlott az önkormányzati cég ügyvezetője, a másodrendű vádlott pedig a gazdasági vezetője volt. Az ügyvezető 2014. október 15-én közös megegyezéssel megszüntette a gazdasági vezető határozatlan idejű munkaviszonyát, végkielégítést és távolléti díjat is fizetve neki. Másnap azonban újabb, de már határozott idejű munkaszerződést kötött vele. A bíróság megállapította, hogy a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén nem járt volna sem végkielégítés, sem távolléti díj. Az ügyvezető pedig annak ellenére sem gondoskodott a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetéséről, hogy a gazdasági vezető munkaviszonya ténylegesen nem szűnt meg. Az ügyvezető még két dolgozó munkaviszonyát szüntette meg közös megegyezéssel, majd végkielégítést és távolléti díjat fizetett nekik, bár erre a jogszabályok nem adtak lehetőséget. Az egyik dolgozóval versenytilalmi megállapodást is kötött, a felügyelőbizottság és a közgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül. A bíróság kimondta, hogy az ügyvezető vagyonkezelői kötelezettségét megszegve több mint hatmillió forint vagyoni hátrányt okozott a cégnek. A másodrendű vádlott a munkaviszony megszüntetéséhez szükséges okirat aláírásával, és azzal, hogy a megkapott összeget nem térítette meg - noha gazdasági vezetőként nyilvánvalóan tudott arról, hogy jogosulatlanul fizették ki számára - az elsőrendű vádlott cselekményéhez szándékosan segítséget nyújtott.



A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség a vádlott terhére, hosszabb tartamú szabadságvesztés és próbaidő érdekében, fellebbezést jelentett be. A fellebbezés indoka, hogy a vádlott terhére rótt bűncselekmény egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, jelentős tárgyi súlyú bűncselekmény. Az ügyészi álláspont szerint a törvényi minimumhoz közeli szabadságvesztés és a törvényi minimumban meghatározott próbaidő túlzottan enyhe, hiszen a vádlott a munkakörével visszaélve követte el a bűncselekményt, önkormányzati tulajdonú cég kapcsán, így a vagyoni hátrány közvetve a helyi közösséget is érte. Az ügyészség az előzetes mentesítést is indokolatlan tartja, és annak mellőzésére tett indítványt.



A védők felmentésért fellebbeztek.