Elkaszálta a csendrendeletet a kormányhivatal - Mégsem lehet más az önkormányzat és a vállalkozók zaja?

Egyetemisták demonstráltak a közgyűlés előtt, amelyen elfogadták a sok vitát kiváltott csendrendeletet. Fotó: Kuklis István

A hivatalosan a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet lényege, hogy időbeni korlátot szab, így vasárnaptól csütörtökig 8 és 22 óra között, pénteken és szombaton pedig 8-tól éjfélig lennének üzemeltethetők a hangosítóberendezések. Ez alól a sportrendezvények élő televíziós közvetítései kivételt képeznek. Az alkalmi rendezvényeken hétvégente éjfélkor kell lekapcsolni a hangosítást, de az előbb leírtak nem vonatkoznak az állami és önkormányzati rendezvényekre, azokon bármeddig szólhat a zene.

Már elfogadása előtt, zúgolódtak a vendéglősök és rendezvényszervezők,, a KDNP módosító indítványt nyújtott be, a Jobbik pedig tárgyalásra is alkalmatlannak tartotta a rendeletet. Ám végül a papírforma érvényesült: a közgyűlés baloldali többsége17 igen szavazattal.A közgyűlési vitában a baloldali politikusoktól érvként az hangzott el, hogy mindenkinek joga van a pihenéshez, illetve az is, hogy más megyei jogú városokban is érvényben van zajrendelet, míg a jobboldali padsorokban többek között azt hangoztatták, hogy diszkriminatív a szabályozás, mert az önkormányzat saját rendezvényein nem érvényesíti az időkorlátokat.

A szegedi vendéglátósok és rendezvényszervezők nem hagyták magukat, közülük 27-en közérdekű bejelentést tettek a helyi rendelet miatt. A kormányhivatal sajtóosztálya megkeresésünkre közölte, törvényességi kifogással éltek. Azt írták, az elfogadott helyi rendelet úgy határoz meg időbeli korlátot a rendezvényeken használható hangosításra, hogy az alól kivételt enged az állami és önkormányzati rendezvényeknek. Ez álláspontjuk szerint a többi rendezvény szervezőjét hátrányosan megkülönbözteti, ami az Egyenlő bánásmód törvénybe ütközik. A kormányhivatal így még május 14-én törvényességi felhívásban szólította fel a közgyűlését, hogy az említett kivételszabályt törölje, vagy a törvénynek megfelelően módosítsa.



Közleményükben felhívják a figyelmet arra is, hogy az ilyen tárgyú rendeletek megalkotásának előfeltétele a hatósági egyeztetés. Zajvédelmi szakmai és eljárási szempontból előzetesen véleményezték is a rendelettervezetet, ám törvényességi szempontból ez nem történt meg, nem élt ezzel a lehetőséggel a szegedi önkormányzat. Megjegyzik, hogy a kormányhivatal a rendeletalkotást követően jogszabályban meghatározott feladataként köteles elvégezni a törvényességi felülvizsgálatot.

Az üggyel kapcsolatban Mózes Ervin címzetes főjegyző az MTI-nek azt mondta, hogy a kormányhivatali észrevételeknek megfelelően a következő közgyűlésen módosítják a rendeletet, tovább szűkítve a kivételezett rendezvények körét. Így várhatóan csak a Szegedi Szabadtéri Játékok, a Szegedi Ifjúsági Napok és a Szeged Napja ünnepségsorozatra nem vonatkozna a korlátozás.