Elkaszálta a többség a KDNP-s javaslatot - Szegeden vita sem lehet a Soros-tervről

Az év első közgyűlésén is minden a megszokott papírforma szerint működött, a KDNP szegedi elnök-frakcióvezetőjének, Haág Zalánnak az önálló indítványát napirendre sem vette a többség,, a Soros-tervről a minimálisnál több szó essen. A független Szentistványi István kérte is a közgyűlést, szavazza meg Haág indítványát a Soros-terv elutasításáról, és vitassák meg azt a nyílt ülésen, ám erre nem nyílt lehetőség, miután 9 igen és 18 nem ellenében nem vették napirendre a képviselői indítványt. A kereszténydemokrata politikus annyit jegyzett meg, hogy a közgyűlést megelőző egyeztető fórumon nem volt szó arról, hogy leveszik napirendről előterjesztését.A migráció és a határzár kérdésköre Szegeden mindig is kérdéseket vetett fel, az MSZP-s politikusok amellett, hogy igyekeztek kerülni a témát, több alkalommal meg is változtatták véleményüket. Mint ismert, 2016 márciusában Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke a Stern című német hírmagazinban megjelent interjúban azt mondta, hogy Szeged egy „elkötelezetten baloldali város, oda bármelyik menekültet el lehet küldeni".Botka László miniszterelnök-jelöltsége, hogy lebontja a magyar-szerb határon álló kerítést le kell bontani. Azt mondta, az általa meghirdetett baloldali fordulatnak az is része lenne, hogy az illegális bevándorlókat visszatartó határzárat – mint fogalmazott – szétszerelné. Később mást mondott Szeged polgármestere, tavaly júniusban kétszáz határvadász előtt már úgy fogalmazott,, amíg a magyarok többsége nem érzi magát biztonságban az otthonában.Legutóbb Szeged MPSZ-s európai parlamenti képviselője, Ujhelyi István kapcsán merült fel a kerítésbontás kérdése, Ahogy megírtuk,államtitkár azt, hogy szerinte az EP-képviselő és pártja is elbontaná a kerítést. Ujhelyi lapunk megkeresésére azt válaszolta, hogy a határzár addig állni fog, amíg a magyar emberek úgy érzik, hogy a biztonságukat szolgálja.