Elkerítés és lámpa az Algyői hídnál, több kilométeres a kocsisor Szeged és Vásárhely felé is- galéria

- 4 munka folyik egyszerre az Algyői hídon, ez okozza a rengeteg feltorlódott autót - válaszolt kérdésünkre a Magyar Közút diszpécsere. Elmondták, többek között padkarendezést és érzékelőtelepítést is végeznek.A munka egész héten át tartani fog, viszont a következő napokban már nem fogja jelentősen befolyásolni a híd közlekedését.A rengeteg beérkezett panasz miatt megígérték, állítanak a lámpán is. Ezt gyorsan orvosolták is, este 18 órakor már mindkét oldalon rendőr irányította a forgalmat.