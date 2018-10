Elkerülhetetlen volt a kenyéráremelés - A dráguló alapanyagok mellett a munkaerőt is meg kell fizetni

Világnapja is van



A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16. legyen a kenyér világnapja. A világnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének a jelentőségét. A világnapot már közel 30 ország ünnepli, elsősorban karitatív jelleggel. Ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. Az ünnep alkalmat ad arra is, hogy felhívják a figyelmet a pékek munkájára és a kenyér jelentőségére.

A legtöbb helyen átlagosan 10 százalékkal emelkedett a kenyér ára. Fotó: Kuklis István

A dráguló alapanyagok mellett a megfelelő munkaerőt is meg kell fizetni, ez is hozzájárult a kenyéráremeléshez. Fotó: Kuklis István

Kevés étkezési búza terem, emelkedik a liszt ára, így a kenyérért is többet kell fizetni – így foglalható össze röviden, mi indokolta a kenyér árának emelkedését. Már nyáron megírtuk, hogy elkerülhetetlen a pékáruk drágulása (2018. július 17.: Már biztos: drágul a kenyér – Kilónként öt forinttal emelnék a malmok a liszt árát).Augusztus elején pedig arról számoltunk be, hogy a több mint 1 millió 600 ezer hektáros vetésterületről 7,2 millió tonna termést takarítottak be a gazdák, a termésátlagok elmaradtak a korábbi évekétől. Legfontosabb kenyérgabonánknak, az őszi búzának hektáronkénti átlaga 7 százalékkal lett kevesebb, mint ahogy az elmúlt öt évben megszokhatták a gazdák.A kenyér világnapja alkalmából Varga Ferencet, az 55 főt foglalkoztató, mórahalmi Varga Pékség vezetőjét kérdeztük, a liszt árának emelkedése mellett mi indokolta a kenyér drágulását. A szakember korábban is elmondta, hogy náluk már év közben szükség volt egy nem tervezett bérkorrekcióra, amelyet akkor még nem építettek be az árba.– Mi október elsejével emeltünk tíz százalékot, más pékségek már szeptemberben megtették. A növekedő alapanyagárak mellett a béremelés indokolja a drágulást. Az éjszakai, ünnepek alatti munkát meg kell fizetni. Ahhoz, hogy megtartsam a munkavállalóimat, megfelelő bért kell fizetnem. Ez a munka szakembereket igényel, az utcáról nem tudom berántani a dolgozót. Ha így haladunk, és mindenki elmegy külföldre, nem lesz, aki megsüti a kenyeret. Nálunk a munkabér jelenti a legnagyobb tételt, ezt kellett beépítenünk az árakba, hogy még gazdaságosan működtethető legyen a vállalkozás – magyarázta az ügyvezető.A multikról szólva Varga Ferenc azt mondta, mivel ők is munkaerőhiánnyal küzdenek, inkább beszállítókat keresnek. – Nevek említése nélkül azt mondhatom, hogy már a nagy multik sincsenek abban a helyzetben, hogy ők diktáljanak – tette hozzá az ügyvezető, aki úgy fogalmazott, szívesebben dolgoznak együtt 200 kisbolttal, mint egy multival.