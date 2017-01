Elkeseredett felirat a határzárnál: Toroczkai a szóhasználattal nem, az érzelmekkel egyet ért

– Egy francia tévétársaságnak adtam interjút szombaton az ásotthalmi határzár mellett. Ehhez az interjúhoz légi felvételeket is készítettek egy drónnal. Nagyot néztem, amikor elküldték nekem, hogy mit rögzítettek a magasból – mondta Toroczkai László Ásotthalom polgármestere alig akart hinni a szemének, amikor a csak a magasból látható „Fa...om teli van. Fa...om" szöveget olvasta ki a kapott felvételen , amit ismeretlenek méteres betűkkel írtak bele a földbe néhány méterre a határzártól, közvetlenül egy magaslati őrbódé elé.– A felirat stílusával és szóhasználatával nem értek egyet. Máskülönben megértem azokat az elkeseredett rendőröket és katonákat, akiknek mínusz 10 fokban is tizenkét órát kell állniuk a határzárnál sokszor hetekig távol a családjuktól. Ők nem csak a határ védelmére esküdtek fel. Ez a határőrség feladata lenne, ami jelenleg nem létezik Magyarországon. Ha önkéntes alapon, a helybeliek bevonásával állítanák vissza ezt a szervezetet, ilyen véleménynyilvánítások biztos nem lennének. Ez az üzenet megítélésem szerint belefér a szabad véleménynyilvánításba – mondta Toroczkai László.Ásotthalom polgármestere szerint a határzár mellett nem lehet észrevétlenül órákig készíteni egy ilyen feliratot. Arra kérte a francia híradósokat, hogy ezt a feliratot ne használják anyagukhoz, ne így mutassák be hazánkat a franciáknak.Megkerestük az ügyben a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, hogy a szöveg megítélésük szerint belefér-e a szabad véleménynyilvánításba, vagy indítottak-e bármiféle vizsgálatot az ügyben. A stabil hőkamerák ugyanis a magyar–szerb határ teljes Csongrád megyei hosszát belátják, így a felirat elkészítőjéről is készülhettek képek. Erre még nem kaptunk választ. Információink szerint a feliratot már eltüntették.