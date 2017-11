Elkészült a rendelő felújítása, de még nem lehet használni, majd csak decemberben

– A kivitelező határidőre elkészült a munkával, és az épület műszaki átadás-átvétele is megtörtént. Jelenleg a használatbavételi engedély megadásával kapcsolatos hatósági eljárás zajlik – közölte megkeresésünkre Tapasztó Sándor, a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. projektigazgatója, akit arról kérdeztünk, mikor vehetik birtokba a betegek, a háziorvosok és a védőnők a Budapesti körúti rendelőt. A 12 ezer szegedi alapellátását szolgáló intézményből tavaly novemberben költözött ki a hat felnőtt háziorvos, egy házi gyermekorvos és hat védőnő – december óta a Makkosházi körút és a József Attila sugárút sarkán lévő konténerekben zajlik a rendelés.A 70-es években épült, elhasznált és korszerűtlen Budapesti körúti épület felújításához márciusban kezdett hozzá a kivitelező (2017. március 2.: Elindult a tarjáni rendelő felújítása ), amikor is a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy 210 nap áll rendelkezésére a munka befejezésére. A rendelő előtti táblán is az olvasható, a munka befejezésének várható határideje 2017. szeptember 26.A munkát valóban befejezték, de mint megtudtuk, a jogszabályi előírásoknak megfelelően további 30 napig tartott a műszaki átadás-átvétel elvégzése. A használatbavételi eljárásra – amelyet október 27-étől végeznek – a szakhatóságoknak további 60 napjuk van, az engedélyt a megyei kormányhivatal adja ki. Tapasztó Sándor elmondta, ha nem jön közbe semmilyen akadály, december közepén tervezik az orvosok és a védőnők visszaköltöztetését a megújult épületbe.A nagyrészt uniós forrásból finanszírozott, összesen nettó 160,3 millió forintba kerülő átalakítás során elvégezték a tetőszigetelést, a vizesblokkok és a nyílászárók cseréjét, az elektromos hálózat korszerűsítését, a homlokzati és belső burkolatok cseréjét, és teljesen akadálymentesítették az épületet. Új, betegágy mozgatására alkalmas lift is került az épületbe, és az egész komplexumot újraszigetelték.