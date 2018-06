Elkészült az évadnyitó premierre a Rigoletto díszlete a szabadtérin - Bohócsipka a dóm tornyai között

Bizony, egy bolondos fejfedő fogadja majd a nézőket a hétvégén, ez a központi eleme Tihanyi Ildi díszletének a Dóm téri színpadon, elvégre Rigoletto a mantovai herceg udvari bolondja. A sapka két bojtja világít majd néha, egy bizonyos jelenetben pedig maga Rigoletto, azaz Ludovik Kendi ül majd rajta a magasban. Igaz, hogy Verdi darabja az 1600-as években játszódik, de a díszletbe igyekeztek belecsempészni egy kis modernséget is. A forgószínpad mindegyik oldalát más-más jelenetre használják fel. Az egyik szegletén például az utcafront jelenik meg, máshol pedig a kocsma vagy épp Rigoletto háza. Egy kis kifutó is helyet kap a színpadon, ez a báljelenetnél kerül központba, ugyanis felvonulnak majd a hölgyek a szebbnél szebb ruhakölteményekben.A színpad még csinosításokra szorul, a napokban festik egyes részeit, és most szerelik fel Gilda hintáját is. Ami a jelmezeket illeti, a piros, a fekete, az ezüst és az arany színek dominálnak majd. Ezek visszaköszönnek minden ruhadarabnál, lilával, fehérrel és királykékkel kiegészülve olykor. A fejdíszek is arany és ezüst színben pompáznak. A parókákra feltűzve igen érdekes látványt nyújtanak.Herczeg Tamás fesztiváligazgató elmondta, hogy az elmúlt években sikerült minden régi eszközt lecserélniük, egyedül a nézőtér a régi, de ennek korszerűsítését is tervezik. Jövőbeli projektként még kiemelte: azt szeretnék elérni, hogy az eseménysorozat ne csak egy helyszínes fesztivál legyen.