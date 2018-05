Elkészültek a SzegedRocks videói - nézze meg velünk a kisfilmeket!

Áprilisban nagy sikert aratott a Dóm téren a Szeged Rocks 2018 rendezvény, amikor közel négyszázan zenéltek együtt. Lapunk is beszámolt a villámcsődületről, amelyet Magyarországon először rendeztek meg. A Dóm téren az ország minden részéről és a határon túlról érkező amatőr és profi zenészek együtt játszottak el négy ismert számot, két külföldi és két magyar rockslágert.Péntek délután sajtótájékoztatón mutatták be a négy szám videóklipjét, amelyeket már türelmetlenül vártak a résztvevők. – Nehéz visszaadni azt a hangulatot, ami a téren volt, de természetesen törekedtünk rá, 18 órányi anyagból vágták össze lelkes kollégáim a filmet és a videókat – mondta Gajda Ferenc főszervező.Az örömzenélésről készült egy werkfilm is, amelyben interjúk és érdekes részletek is vannak. Ezeket még péntek délután feltöltötték YouTube- és Facebook-oldalukra is. – Nagyon sokan várták már ezeket, reméljük, sokan megosztják majd, népszerűsítve ezzel az együtt zenélést és Szegedet is – tette hozzá az ötletgazda.A werkfilm és a videóklipek aés a közösségi csatornájukon is megtekinthetők.A kisfilmek bemutatását követően az IH Rendezvényközpontban színpadra léptek pályakezdő zenekarok, amelyek tagjai közül többen a Szeged Rockson is részt vettek. A szervezők egyik célja az, hogy az utánuk lévő generációt segítsék, ezért esett a választásuk a tizenévesekből álló Hypocrite és a Running Beanz együttesre.A esemény egy közös zenéléssel zárult, ahol a flashmobos négy slágert – Billy Idol, Blur, a Tankcsapda és a Sun City számait – a szervezők és segítőik adták elő.