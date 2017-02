Elkezdődött a KSE-ügy tárgyalása Szegeden

A vád szerint a többségi önkormányzati tulajdonú vállalkozás irányítói több mint 400 millió forintot fizettek ki fiktív számlák alapján három cégnek. Az ügyészség folytatólagosan elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, illetve hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádol hat embert. A vádirat szerint a Kecskeméti KSE Kft. működtette a város élvonalbeli férfi kosárlabda, kézilabda és röplabda szakosztályát.



A formális ügyvezetői feladatokat a vállalkozás akkori marketingigazgatójának felkérésére vállalta el az elsőrendű vádlott. A marketingigazgató a sportolók járandóságának kifizetésre kidolgozott egy szerződéses konstrukciót. Külföldi versenyzőket minimálbéren foglalkoztattak, javadalmazásuk - amely esetenként meghaladta a havi egymillió forintot - érdemi részét pedig "arculatátviteli szerződésekkel" rendezték. A cég így elkerülte a bérre rakodó adók és járulékok megfizetését, amelyre nem is volt fedezete. Három vállalkozás pedig 2009 és 2011 között fiktív számlákat állított ki marketing- és reklámtevékenységről a KSE Kft.-nek. Valamennyi vádlott tudott a szerződések valótlanságáról és arról, hogy tényleges gazdasági tevékenység nem áll mögöttük.



A számlák átutalt ellenértékének jelentős részét a cégvezetők felvették, majd visszajuttatták a KSE Kft. ügyvezetőjének, aki a sportolók járandóságát készpénzben kifizette. A teljesítés nélkül kifizetett számlák összértéke 425 millió forint volt. A vádirat szerint az ügyvezető a bűncselekményt az akkori marketingigazgató felbujtására és közreműködésével követte el, a cég könyvelője tudtával, aki közreműködött a valótlan tartalmú könyvelés elkészítésében. A három beszámlázó cég ügyvezetője bűnsegédként járult hozzá a hűtlen kezelés elkövetéséhez. Azóta elkezdődött a KSE Kft. felszámolása, a nyilvántartásba vett hitelezői követelés meghaladja a 200 millió forintot, a cégnek azonban érdemi vagyona nincs. A perben a cég felszámolója 335 millió forint polgári jogi igényt jelentette be. A bíróság előtt a vádlottak nem tettek vallomást, ezért Kánitz Judit bíró az adóhatóságnak és a nyomozóknak tett nyilatkozataikat olvasta föl. Az egyik beszámlázó cég ügyvezetőjét leszámítva valamennyi vádlott tagadta bűnösségét. A cég egykori ügyvezetője hangsúlyozta, egyetlen forintot sem vett föl sem a közpénzből, sem a játékosok járandóságából. A helyi politikai életben fontos szerepet betöltő - önkormányzati képviselő, egy ideig a városi Fidesz-szervezetet irányító, jelenleg Fidesz-KDNP-s megyei képviselőként is dolgozó - akkori marketingigazgató utasításainak megfelelően járt el.



A kifogásaira rendre azt a választ kapta, hogy "teljesen rendben van minden, az egész országban így folyik a sportfinanszírozás" - vallotta. A bíróság előtt a volt marketingigazgató is azt mondta, hogy nem érzi bűnösnek magát. Arra hivatkozott, hogy az alapítástól 2010 áprilisáig töltötte be csak a posztot, sem döntési, sem aláírási jogköre nem volt, egyik vádiratban szereplő céggel sem kötött szerződést, pénzt nem vett föl, fiktív számlák befogadására sem vett rá senkit. Szerepe csupán annyi volt, hogy "a sporttörvénnyel és az országos gyakorlattal összhangban lévő" rendszerhez segítsen kiválasztani a megbízható és szakmailag megfelelő sportmarketingcéget.



A politikus hangsúlyozta, hogy vagyoni hátrány sem keletkezett, a sportolók megkapták járandóságukat. A harmadrendű vádlott könyvelő kifejtette, megbízott a cég vezetőiben, aki azzal nyugtatták, hogy országosan bevett gyakorlat az "arculati cégek" közreműködése a sportfinanszírozásban. A cégvezetők közül a bűnösségét egyedül elismerő hatodrendű vádlott az adó- és a nyomozóhatóság előtt elismerte, cége közvetítőként vett részt a külföldi játékosok kifizetésében, a KSE Kft.-től kapott összegeket 7-10 százalék "jutalék" levonása után készpénzben visszaadta. A per csütörtökön okiratok ismertetésével folytatódik.