Elkezdődött a parlagfűszezon, eddig hétszer bírságoltak - mutatjuk a légi felderítést!

– A légi módszert sokan kétségbe vonták, de a számadatok ezt jól cáfolják, hiszen az elmúlt évben több mint 170 földterület GPS-koordinátáit rögzítettük, ebből 125 esetben szabtunk ki növényvédelmi bírságot

Bárki bejelentheti

Parlagfüvet látott lakókörnyezetében? Tegyen bejelentést a Parlagfű Bejelentő Rendszeren keresztül, amely interneten vagy okostelefon segítségével bárki számára elérhető.

Július elsejével elkezdődött a parlagfűvel fertőzött területek felderítése, a munkafolyamat elvégzése idén különösen fontos a szélsőségesen meleg időjárás miatt, hiszen a megszokotthoz képest ebben az évben már június elején láthattunk virágbimbós parlagfüvet. Megyénkben is zajlik a munka, gépkocsival és helikopterrel is ellenőrzik a földeket, ingatlanokat.– A területek többségét gépkocsival derítjük fel, de a rendőrség segítsége által lehetőségünk van légi felderítésre is, idén két alkalommal, ebből az első ilyen eset a szerdai nap – mondta a tegnapi sajtótájékoztatón Tóth Zoltán, a Szegedi Járási Hivatal hatósági főosztályának vezetője.– részletezte Tóth Zoltán.Mint elhangzott, az elmúlt két hétben a jegyzőkönyvezett területek száma még csekély volt, hiszen a parlagfű pollenszórása a héten indult meg. Bár a jelzések szerint Szegeden és térségében még alacsony a pollenintenzitás, az allergiásoknak azért érdemes felkészülniük a kezelőorvos segítségével.– Több mint 20 ezer területet jártunk be eddig, ezeken még nemigen volt tapasztalható virágzás, bírságot hét esetben szabtunk ki.– mondta el Tóth Zoltán, hozzátéve, hogy a hazai átlagokat tekintve Csongrád megye az egyik legfertőzöttebb az országban.A gyomnövényes területek ellenőrzését a vegetációs időszak befejezéséig, körülbelül októberig a településeken a helyi önkormányzatok jegyzői, illetve a megyei kormányhivatalok szakemberei végzik, míg külterületeken a földhivatalok munkatársai dolgoznak a felderítésen. A mentesítési kötelezettség mindenkire vonatkozik: a mezőgazdasági növényekkel hasznosított külterületi szántóföldeken, rét-legelőkön, ültetvényekben, erdőtelepítésekben, az utak mentén, a belterületi kiskertekben, a közterületeken, játszótereken, parkokban és az építési területeken.