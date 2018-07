Elkezdődött a zeneművészeti kar XVI. Szegedi Nyári Akadémiája - Tehetséggondozás és játék a gitártáborban

Hétfőn nyitotta meg kapuit az SZTE Zeneművészeti Kar nagysikerű nyári akadémiája, ennek keretében kap otthont a Bozóki Andrea DLA adjunktus vezetésével megvalósuló gitártábor is, amely több mint húsz éve várja a gitáron tanuló fiatalokat.– Kezdetben önálló programként voltunk jelen Szegeden, később beolvadtunk a művészeti akadémiába, de az arculatot megtartottuk. Délelőtt a fejlődésé a főszerep, míg délután koncertek keretében sajátíthatnak el ismereteket a profiktól a táborozók – osztja meg a részleteket Bozóki Andrea.Nincs korhatár, kicsik és nagyok együtt tanulnak és kapcsolódnak ki játék, filmnézés és zenélés közben. Az adjunktus azt mondja, mindenkinek örülnek, sőt fontos, hogy a többéves gitáros háttérrel rendelkezők és az amatőrebb diákok közösen dolgoznak, a munkába pedig a pedagógusok is bekapcsolódnak.– Egymástól tanulunk, főleg a játékok során. Célunk a tehetségkutatás és tehetségápolás, éppen ezért egy meghallgatással indul táborunk, majd az ott látottak és hallottak alapján haladunk tovább egyénenként a hét során. Emellett a szakközépiskolásoknak a szakmára való felkészülésben nyújtunk segítő kezet, de vannak olyanok is, akik később felvételizni szeretnének karunkra, így számukra a tábor kiváló felkészülési lehetőség. Ez professzionális szakmai munka – emeli ki a zenepedagógus.Több ismert gitáros is előad majd a tanulóknak, például Krizsány Csenge, a Temesvári Nemzetközi Verseny kiemelt első díjasa, valamint Nickmann Marcell, a XIII. Országos Gitárverseny ezüstérmese is.– Örülök, hogy a tábor részese lehetek, hiszen a művészeti iskolában ilyenkor vakáció van, de itt továbbfejlődhetek, megismerkedhetek a szegedi gitárosokkal és a kiváló pedagógusokkal. Jelenleg Nagykőrösön tanulok alsó tagozatos tanítónak, de terveim szerint a diploma megszerzése után a gitárszakot is elvégzem – mondta el kérdésünkre Tokaji Balázs, akinél 14 éves korában kezdődött a húros hangszer iránti szerelem.Az akadémia kurzusai és a koncertek bárki számára díjmentesen látogathatók, épp úgy, mint a szombat esti zárókoncert is, ahol a tábor növendékei is bemutatkoznak.