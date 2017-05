Elkezdődött a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál, eljött a névadó unokája is

– Izgulunk, de minden megteszünk, hogy a szakmabeliek és a filmkedvelők is megtalálják a számukra fontosat a fesztiválon – a hagyományteremtő rendezvénysorozat alapítói, Szabó Éva, a Belvárosi mozi vezetője és Jávorszky István, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont igazgatója is a szegedi születésű Oscar-díjas operatőr tanításhoz való vonzódását hangsúlyozták a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál szerdai megnyitóján.Botka László polgármester azt emelte ki, hogy bár a világhírű filmes fiatalon elhagyta Magyarországot, mindig szeretettel gondolt Szegedre, és vitte is a város hírét, amerre csak járt. – Szeretnénk, ha Zsigmond Vilmos teljesítménye, mindaz, amit elért, hogy innen Szegedről lett a filmművészet Oscar-díjas alkotója, ez legyen gyökere annak a fának, aminek a lomkoronája, az ő tudását is felhasználva, azok a fiatal alkotók, akik itt találnak lehetőséget arra, hogy tudásukat megmutassák – fogalmazott Botka, aki szerint nehéz elindítani egy fesztivált, de önmagáért beszél az, hogy nemcsak a mi régiónkból, de távoli országokból is érkeztek fiatal művészek.A filmfesztiválra eljött Zsigmond Vilmos unokája is, aki szintén nagyapja tanítás iránti szenvedélyét hangsúlyozta. Szerdán délelőtt, a megnyitót megelőzően koszorút helyeztek el a város képviselői, a fesztivál szervezői és résztvevői Zsigmond Vilmos móravárosi házánál. A fesztivál szombatig tart, addig a Belvárosi mozi több termében vetítik a filmeket. A Zsigmond Vilmos Filmfesztivál a szerda esti megnyitó után rögtön Szemző Tibor multimediális koncertjével, a Csoma-oratóriummal el is kezdődött.