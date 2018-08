Elkezdődtek az olvasópróbák a Szegedi Nemzeti Színházban - A Szentivánéji álom csapata már a nagyszínpadon

A Szegedi Nemzeti Színház társulata új tagokkal bővült, az első nagyszínpados produkcióban, a Szentivánéji álomban mutatkoznak majd be többen. Kedd délelőtt meg is tartották az olvasópróbát, ahol a Tóték csapata is tiszteletét tette.– Rémisztő, dermesztő tud lenni egy olvasópróba, de együtt félünk, így ez már egy közös pont – mondta a társulatnak Horgas Ádám rendező. – Szerintem, ha valaki csak bedugja a kisujját a színpadra, az már főszereplő. Mindenki ugyanolyan fontos, nincsenek hierarchikus különbségek a szememben.A rendező többek között azt is kifejtette, hogy szerinte is hasznos, ha a tagozatok látják egymás próbáit. Ahogy ő mondta, így több ponton kötődnek össze a színészek. Azt is kifejtette, hogy ez a Shakespeare-darab a legjátszottabb mind közül, bár nem könnyű a szövege, így a szokásoktól eltérően ő tervezte felolvasni a szöveget a próbán, még a színészek előtt.– A humor tétjét a potenciális tragédia adja meg – magyarázta a vígjátékok kapcsán.A darabban az új tagok közül bemutatkozik Menczel Andrea is, aki a Győri Nemzeti Színházból érkezett. Bőröndje az olvasópróba alatt az öltözőben pihent. Friss még a dolog számára, noha már nyáron is ellátogatott Szegedre jelmezpróba miatt. A darab tündérkirálynéját, Titániát alakítja.– Itt kicsit a nulláról kezdem, új emberekkel ismerkedem meg, bizonyítanom kell. Szigorú vagyok magammal szemben – meséli a színésznő. – Én akkor tudom a legjobban memorizálni a szöveget, amikor már próbáljuk, akkor tudom kötni mozdulatokhoz. Ha ismerem a rendező szándékait, akkor már könnyebb, de Horgas Ádámmal már Szombathelyen dolgoztunk együtt.