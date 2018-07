Elkezdte szétválogatni a hulladékát a belvárosi lakók többsége - Bejöttek a kiosztott szelektív kukák

Ugrik a kedvezmény, ha nem használják



A legtöbben örültek, amikor kiosztották nekik a szelektív kukákat, de akadtak olyanok is, akik elutasították az átvételt, azt akarták, hogy vigyék el tőlük – árulta el az igazgató. Mivel a 60 és 80 literes kedvezményes edénymérettel rendelkező lakosok vállalták szerződésükben a szelektív gyűjtést, a társasház nem adhatja vissza az edényt. Ha mégsem használják, a cég megvonja az összes kedvezményüket, illetve az önkormányzatnál kezdeményezi ezt – hangsúlyozta Koltainé Farkas Gabriella. Hozzátette, az a közös képviselő, aki eddig nem tette meg, még mindig átveheti a társasház szelektív edényét a cég telephelyén munkaidőben (Városgazda sor 1.).

Czékus Frigyesné eddig nem gyűjtötte szelektíven a szemetet, mert nem volt hová tenni. Fotó: Török János

– Nagyon elégedett vagyok az új rendszerrel, bár azért némi fejlesztés még ráférne. Kevés az egy kuka a szelektívnek, gyorsan megtelik, mert csak heti egyszer viszik el. Jó lenne három kuka. Úgy, mint a gyűjtőszigeteken. Külön-külön minden típusnak – mondta el a Juhász Gyula utca egyik lakója, akit arról kérdeztünk, mennyire vált be náluk, hogy április vége óta külön kukába gyűjthetik a szelektív hulladékot. A középkorú férfi megjegyezte, szerencsére eddig még nem lopták el vagy rongálták meg a 240 literes gyűjtőt, és nem dobáltak bele vegyes háztartási szemetet se, holott az utcán tartják. A kukájukban mi is csak némi újságpapírt, néhány PET-palackot és egy műanyag dobozt láttunk.Mint korábban megírtuk, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. tavasszal szelektív gyűjtőedényeket osztott szét a belvárosban, a nagykörút és a Tisza közötti területen, de a lakótelepekre is kerültek nagyobb, zárt fedelű műanyag konténerek. A cél az volt, hogy így nagyobb arányban gyűjtsék szétválogatva a hulladékot a szegediek, mint eddig. A nagykörút és a Tisza közötti területen 1143 darab 120 és 240 literes, illetve 35 darab 1100 literes edényt osztottak ki, a lakótelepeken 172 darab 1100 literest helyeztek el.– Már több mint 40 éve itt lakom, de korábban sosem gyűjtöttem szelektíven a szemetet, mert nem volt hová. Szerintem ez egy jó ötlet – mondta a szintén a Juhász Gyula utcában lakó Czékus Frigyesné, aki a reklámújságokat dobálja a gyűjtőbe. Az idős asszonytól megtudtuk, a társasház többi lakója is csak olyat szokott kidobni a szelektív kukába, ami oda való, azaz a ráragasztott matricán szerepel.– Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakótelepeken elhelyezett 1100 literes és a belvárosi, két körút közötti területen lévő 240 és 120 literes edényeket is rendeltetésszerűen használják. Azaz nem jellemző, hogy mást dobálnának bele, mint amit szabad. Kezdenek rászokni a lakók a hulladék szétválogatására – mondta el Koltainé Farkas Gabriella, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. igazgatója.Sőt, az sem jellemző, hogy a gyűjtőszigetekhez hasonlóan ezeknek a környékére is lomokat, vegyes háztartási vagy veszélyes hulladékokat raknának le. Ennek oka az igazgató szerint az, hogy az 1100 literes zárt edények kis bedobónyílásán nem fér be más, ráadásul jobban szem előtt vannak a kukák, mint egy városszéli gyűjtősziget. A belvárosban – ahol alig van szelektív sziget – gyűlik össze a legtöbb újrahasznosítható hulladék a lakosságnak kiosztott edényekben, havi 41,6 tonna. A lakótelepeken egyelőre ennek csak a fele jön össze, viszont ott vannak szigetek.