Ellökték és kirabolták a mozgáskorlátozott férfit

Az egyik vádlott korábbról ismerte a sértettet, tudott arról, hogy nehezen, mankóval közlekedik. Azzal az indokkal jelent meg nála, hogy mobiltelefonját el akarja cserélni a sértett motorkerékpárjára. A vádlott eközben értesítette két társát, hogy több olyan vagyontárgy van az ingatlanban, amelyet el tudnának vinni, ezért ők is megjelentek a lakóháznál. A vádlottak a sértett szobájából köszörűt és gumikereket vettek magukhoz. Az áldozat egészségi állapota miatt ezt megakadályozni nem tudta. Mikor a fűnyíróját is el akarták venni, megpróbált ellenállni, de ellökték. A sértett közölte, hogy hívja a rendőrséget, ekkor a vádlott a mobiltelefonját is magához vette, összesen 83 ezer 500 forint értékű használati tárgyat vettek el.