Elmaradt a roham az idei fekete pénteken - galéria

Ne vásárolj semmit!



Minden év november utolsó péntekjén tartják a nemzetközi „Ne vásárolj semmit" napot, ami idén éppen a fekete péntekre esett. Célja, hogy felhívja a figyelmet a fogyasztói társadalom problémáira. A Magyar Természetvédők Szövetsége ezért kérte az embereket, hogy egyáltalán ne vásároljanak. Az 1990-es években elindult „Ne vásárolj semmit!" napot azért „ünnepelték", hogy rámutassanak a túlfogyasztásra, a tudatos vásárlási szokások fontosságára. A hamarosan kezdődő adventi időszak sajnos egyre inkább átalakult, és ma már nem az ünnep várásáról, hanem sok esetben a minél nagyobb és drágább ajándékok beszerzéséről szól.

Épp csak felkelt a nap, amikor egy türelmetlen vásárló megkopogtatta az Árkád bevásárlóközpont ajtaját, aminek túloldalán még a takarítónő mosta fel a padlót.A brutális leárazásokról és kedvezményesen kínált árucikkekről elhíresült fekete pénteken a Londoni körúti üzletközpontban a megszokott 9 helyett már 7 órakor kinyitott a Media Markt.Buchholz Zoltán és felesége, Rózsika, a Tescóból jött át az Árkádba. – Reggel hatra ment oda a tömeg. Kétszáz emberre kitettek nyolc tévét a raklapokra. Ott taposták egymást, pikk-pakk tíz perc alatt el is vittek mindent. Nem akarok én a 110 kilómmal senkinek a lábára rálépni. Kamu ez az egész, az internet világában mindent meg lehet találni olcsón – méltatlankodott Zoltán.A házaspárnak nem kellett aggódnia azért, hogy bárkinek a lábára tapos a Media Marktban, mert ott nem volt tömeg. Valószínűleg kevesen tudtak arról, hogy a szokásos 9-nél két órával korábban nyit az áruház.– Évek óta nincs már tömeg, mert állandók az akciók – indokolta az elmaradt rohamot Sánta Károly, az áruház vezetője.– 260 ezer helyett 200 ezer forint ma ez a Samsung tévé, ez ár-érték arányban jobban megéri, de ez a másik meg 240 helyett 140 ezer, ezt megveszem a testvéremnek. Csak ezért vettem ki szabadságot erre a napra. Bíztam benne, hogy nem kell verekedni érte – mondta Kerényi Tamás, miközben a két jókora lapostévét próbálta egyensúlyba helyezni a kézikocsin.– Örülnék, ha külföldi lennék, mert akkor az áfát is visszaigényelhetném. Anyósom mondta, hogy az egyik belvárosi, elektronikai cikkeket árusító üzletben alig hallott magyar szót a napokban. A fekete péntek legnépszerűbb terméke az üzletekben idén is kétségkívül a lapostévé volt, még kora délután is többen távoztak ilyen készülékkel a móravárosi Napfény Parkból is.