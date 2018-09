Elmaradt a Szegedi TE bajnokija

A hazai bajnoksággal kapcsolatban az egyik internetes közösségi oldalon komoly viták gerjedtek, amelyek elsősorban a szegedi elnököt, Karsai Ferencet találták meg, és az új rendszert (kétszer hat csapatos csoportok) bírálták elég élesen. Ennek következménye volt, hogy a Balogunyom nem Szegedre jött, hanem Ózdra utazott el egy teljesen más, nem hivatalos sorsolás alapján.



– Elfogadott versenykiírás volt a 12 csapatos, kétszer hat együttes alkotta szuperliga lebonyolításáról – mondta Karsai Ferenc, a Szegedi TE elnöke, aki a tekeszövetség egyik alelnöke is.



– Mind a 12 csapat érvényes nevezést adott le, ennek szellemében készült a sorsolás is. Ám augusztusban elkezdődött egy szervezkedés, amelyben a versenykiírást elfogadott klubok több mint fele vissza akarta vonatni ezt a kiírást, és felszólította az elnökséget, hogy készítsen másikat a korábbi rendszerben.



Ezt az elnökség már nem tehette meg, ráadásul egyik csapat sem küldött hivatalos értesítést a szövetségbe, amelyben visszalépést közölt volna. Azzal a kettős céllal változtattunk, hogy egyrészt igazodhassunk majd a nemzetközi versenynaptárhoz, azaz kevesebb forduló legyen, másrészt a bajnokság színvonalát szerettük volna emelni, hiszen így nem dől el a sorozat korán.



Marad izgalom a két hatcsapatos csoport alapszakasza után az alsó- és a felsőházi rájátszásban, hiszen a hat-hat klub szinte azonos pozícióból indul a bajnokság második felében is. A mi részünkről abszolút legitim a történet, és jogilag sem tehetjük meg, hogy változtatunk.



Hozzáteszem, a nemzetközi szövetség ajánlása a bajnoki rendszerre tíz együttesre vonatkozik, nálunk meg tizenkettes a létszám. Ám ezen kívül csak annyi a kötelezettség, hogy 120 dobás, négy szett, szettenként kétszer tizenöt vegyes gurítás és ember ember elleni mérkőzések legyenek.