Élményhabzsolás égen és földön

Rövidebb és hosszabb repülőgépes felderítésre is van lehetőség, amelynek része, hogy megnézzük a magasból Szeged belvárosát, a Fehér-tó természeti szépségeit vagy éppen a magyar–szerb–román hármas határt. A hosszabb program része az is, hogy átéljük a repülőgép-vezetés élményét, természetesen egy képzett pilóta felügyelete mellett.Az élmény még nagyobb, ha mindezt sötétedés után tesszük meg. Ilyenkor az éjszakai Szeged fényeiben is gyönyörködhetünk. Ha repülőgép helyett a helikoptert választjuk, a lebegés élménye mellett akár légifotózásra is lehetőség van. Egyedi és izgalmas ajándék lehet bármilyen alkalomra, ha kedvesünket, barátainkat, családtagjainkat megajándékozzuk a repülés élményével.Ha repülés közben megéheznénk, közel a szegedi reptérhez találjuk a Lucky pizzériát, ahol számos friss alapanyag felhasználásával készülő, helyben sütött pizzával csillapíthatjuk az éhségünket. Ehhez azonban be sem kell lépnünk a pizzériába, csak annak weboldalára, ahol akár a reptérre is kérhetjük az általunk választott tészta, saláta, lepény vagy girosz kiszállítását. A pizzaszósz szabadkai recept alapján készül, érdemes megkóstolni, nagyon egyedi és ízletes! Persze, aki desszertre vágyik, az sem jár rosszul, hiszen azok is házilag készülnek.